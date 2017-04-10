Bakan Akdağ, Cenaze Törenine Katıldı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, eniştesi Kemalettin Akın'ın vefat eden annesi Nazire Akın'ın Erzurum'daki cenaze törenine katıldı.



Kentte vefat eden Nazire Akın (87) için Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Camisinde tören düzenlendi.



Törene, Akın'ın yakınlarının yanı sıra Bakan Akdağ, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Akın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Akdağ ve vatandaşlarca cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Akın'ın cenazesi, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Mezarlığa da gelen Bakan Akdağ, Akın için dua edip ailesine taziyelerini iletti.