Bakan Ahmet Arslan: "Türkiye geneli de Kars gibi"



KARS - Sandıkların açılmasıyla birlikte Kars'ın da renginin sarı olmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, desteklerinden dolayı Karslılara teşekkür etti.

Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti Kars İl Başkanlığı önünde bekleyen binlerce Karslıya seslenen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kendilerine yüklenen sorumluluğun gereğini yapacaklarını belirtti.

"15 Temmuz ilave bir sorumluluk yükledi ve Allah'ın izniyle bugünki rakam bir sorumluluk daha yükledi. Ama onun gereğini sizlerle beraber yapacağız"

Kars'ın renginin sarı olması, beni de, arkadaşlarımı da, eminim ki sizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Çok teşekkür ediyoruz diyerek sözlerine başlayan Bakan Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanımızda, Başbakanımızda, bakanımızda, Kars'a sahip çıkıyor. Bundan sonra da sahip çıkacaklar. ve sahip çıkarken de sorumluluk almış milletvekili, il başkanı herkesi tek tek saymamalıyım. Sorumluluk almış bizlerle birlikte bu günden sonra daha çok hizmet edecekler. Niye bizim zaten size karşı bir sorumluluğumuz vardı. 15 Temmuz ilave bir sorumluluk yükledi ve Allah'ın izniyle bugün ki rakam bir sorumluluk daha yükledi. Ama onun gereğini sizlerle beraber yapacağız" dedi.

"Türkiye geneli de Kars gibi"

Türkiye'yi içine kabul etmeyenlerin, ne oldu da son bir ayda Türkiye'yi düşünür olduklarına dikkat çeken Ahmet Arslan, "Gelelim, gelelim müjdeye, müjde! Türkiye geneli de Kars gibi arkadaşlar. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Biz Türkiye ortalaması tutturmuş bir il olarak memnunuz. Ama ülkemizin de kutlu yürüyüşünün, geleceğe sağlam yürüyüşünün, sağlıklı yürüyüşünün yolunu açan halkımıza müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Neye rağmen? Terör örgütlerine rağmen. Neye rağmen, hiç gereği yokken, gazetelerinde, televizyonlarında Türkçe başlık atıp, hayır diyenlere rağmen, Türkiye'yi içine kabul etmeyenler, ne oldu da son bir ayda Türkçe başlık atar oldular. Ne oldu da son bir ayda Türkiye'yi düşünür oldular. Hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye'yi düşündüklerinden değil. Büyüyecek, daha da güçlenecek Dünya'da daha fazla sözü geçecek olan Türkiye'yi istemeyip, eski Türkiye'yi aradıkları için o başlıkları attılar. Onlara da ders olsun. Onlara da ders olsun" diye konuştu.

"FETÖ'ye büyük ders olsun"

Tanklara insanların göğsünü siper ettiğini ifade eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "FETÖ'ye, hele o FETÖ'ye daha büyük ders olsun. O ki Peygamber ocağı dediğimiz mekanda, o kutsal üniformanın içinde Peygamberimizin komşusu olan şehirlerimizin, Mehmetçiğin yanında geldi hainliği gösterdi. Onların üniformasının içinde, o üniformaya da zarar verecek şekilde size, bize, herkese silah doğrulttu. Tank yürüttü, jet yürüttü. Helikopter yürüttü, kurşun sıktı. Ama Allah'a şükür, Allah'a şükür insanımız göğsünü kurşunlara siper etti. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Daha sonra coşkulu kalabalığın içerisine girerek vatandaşların sevi gösterilerine tekrar teşekkür eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'tan ayrıldı.