Bakan Ahmet Arslan Karslılar Gecesi'ne Katıldı

Ümraniye'de Karslılar Gecesi'ne katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet etme mekanizmasının yolunu otoyollar gibi açmanız lazım ki, biz size daha güçlü hizmet edelim" dedi.



Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezinde Karslılar gecesi düzenledi. Geceye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Enver Sedar Çakıroğlu ile çok sayıda Karslı vatandaş katıldı.



Gecede konuşma yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Değerli hemşerilerim sistem çift başlı, sistem kör topal yürüyor. Buna rağmen AK Parti ülkeyi üç misli büyütmüş. Ama bizim elimizi güçlendirmeniz lazım. Nasıl ki biz ülkenin her yerine otoyollar, Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a bölünmüş yollar yapıyorsak sizin de biz hizmet ederken Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hükümet etme mekanizmasının yolunu otoyollar gibi açmanız lazım ki, biz size daha güçlü hizmet edelim. Biz Kars'ı, Ardahan'ı, Iğdır'ı, Ağrı'yı Serhat'ı bekleyen şehirler değil Serhat konumundan yararlanan Serhat'ın başkenti olan şehirler haline getirelim. Siz bizim yolumuzu ne kadar hızlı açarsanız biz o kadar hızlı hizmet ederiz" dedi.



Türkiye'nin son yıllarda geldiği noktaya dikkat çeken Bakan Arslan, "Çift başlılıktan kurtulmamız lazım, vesayet odaklarından kurtulmamız lazım, bürokratik oligarşiden kurtulmamız lazım. İşte onun yolu da 16 Nisan'dan geçiyor. 16 Nisan ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelecek. Siz sandığa giderken kimi Cumhurbaşkanı seçtiğinize orada karar vereceksiniz. Hangi oyla en az yüzde 50 oy ile. Unutmayın bu ülkede yüzde 20 ile başbakanlar oldu. Ecevit ile Sezer birbirine anayasa kitapçığı fırlattı. 22 banka bir gecede battı. 30 milyar doları batırdılar. O da sizin, bizim cebimizden çıktı. IMF'in kapısından dileniyorduk ki, 100 milyon dolar, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar borç alalım. 5 Nisan 1994'te Demirel, Çiller kavgası çift başlılık var. Dolar bir gecede yarı yarıya fırladı. Biz bir gecede yarı yarıya fakirledik. İşte o günlere dönmememiz için 'Evet' demeliyiz" dedi. - İSTANBUL