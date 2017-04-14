Bakan Ahmet Arslan, 'Ankara-Niğde Arasındaki Yolun İhalesini Yaptık'

Bakan Ahmet Arslan, "Ankara-Niğde arasındaki yolun ihalesini yaptık"



KARS - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde arası 275 kilometrelik otoyolun ihalesini bugün yaptıklarını belirtti.

Bakan Ahmet Arslan, Kars Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında Ankara-Niğde arası 275 kilometrelik otoyolun bedelinin 4 milyar, 31 milyon TL. olduğunu söyledi.

Bakan Arslan, "Bugün 14 Nisan biz daha önce deklere etmiştik. Ankara-Niğde arası 275 kilometre otoyol ve buna bağlı 55 kilometrelik bağlantı yollarının ihalesini yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Bugün sabah teklifleri aldık. Ülkemizin önde gelen 10 firması 5 ayrı grup olarak tekliflerini verdiler. ve 5 grubunda dosyaları incelendiğinde 5'i de ön yeterliliklerini aldı" dedi.

Ahmet Arslan, "Böylece süreye ilişkin, yani yarışma kriterimiz olan süreye ilişkin tekliflerini aldık. En kısa süreyi ERG inşaat artı, Sezer inşaattan oluşan ortak girişim grubu verdi. Bu işin yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl 10 ay 17 gün ve bedeli 4 milyar 31 milyon Türk lirası. Bundan sonra mali ve teknik tekliflerin nihai, detaylı incelemeleri yapılacak. ve daha sonra kesin sonuç açıklanmış olacak. Ama memnuniyetle ifade etmek isterim ki ülkemizin büyük projeleri hız kesmeden devam ediyor. ve yine ülkemizin ekonomisine, geleceğine mali disipline, ekonomik istikrarına olan güvenin göstergesi olan 4 milyar 31 milyon Türk lirası bir yatırımı 5 büyük ortak girişiminden teklif almak suretiyle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tekrar söyleyeyim en kısa süreyi 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere 11 yıl 10 ay 17 günle ERG inşaat ve Sezer inşaat ortak girişim grubu vermiştir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.