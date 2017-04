Bakan Ağbal: "Perakende Sektörüne Her Türlü Desteği Vereceğiz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, perakende sektörünün gelişmesi amacıyla hükümet olarak her türlü desteğin sonuna kadar verileceğini söyledi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Yerel Zincirler Buluşuyor 2017 programının açılışında konuştu. Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada perakende sektörüne hükümet olarak her türlü desteğin verileceğini dile getirdi. Ağbal, "Perakende sektörü son derece önemli ve stratejik sektördür. Her zaman desteklenmesi gereken geliştirilmesi gereken, büyütülmesi gereken bir sektördür. Özellikle yerel düzeyde bu sektörde büyümek isteyen yerel marketler zincirlerinin kendilerine piyasada daha büyük bir oranda Pazar payı bulabilmeleri, istihdama sağladıkları katkıyı daha da artırabilmeleri ve teknolojiye daha da fazla yatırım yapabilmeleri için biz de hükümet olarak her türlü desteği sonuna kadar vereceğiz" diye konuştu.



2017 yılının ilk çeyreğinde gelen verilerin sevindirici olduğunu belirten Ağbal, "Yılın ilk çeyreğinde arka arkaya gelen bütün göstergelerde de olumlu trend devam ediyor. Özellikle ekonomik güven endeksinde,tüketici güven endeksinde, reel kesim güven endeksinde, hizmet sektörü ve perakende ticaret güven endeksinde açıklanan rakamlar hepimizi sevindiriyor. Ticaret canlanmaya başladı. Üretimde çarklar yeniden dönmeye başladı. İhracat tarafında bizi sevindiren çok güzel gelişmeler var. Avrupa pazarı da başta olmak üzere ihracatımız çok güzel gelişme kaydediyor. PMI endeksi uzun bir sürenin ardından 50 gösterge değerini geçti. 4 ay arka arkaya büyüme trendini gösterdikten sonra 52 seviyesine kadar çıktı" dedi.



Bakan Ağbal, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Gerek Ar-Ge, gerek inovasyon, gerek iş gücü piyasaları, kamu maliyesi, sosyal güvenlik, üretim, yatırım gibi birçok alanda ardı ardına yasaları meclisten geçirdik. Ama diyoruz ki Türkiye'nin bu dijital ekonomi, değişen küresel jeopolitik karşısında yapması gereken çok reform var. Alması gereken çok mesafe var. Bunları kararlı bir şekilde yapmaktan başka çaremiz yok. Bunları yapabilmek için de Türkiye mutlaka ve mutlaka bu yönetim sistemi reformunu yapmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 16 Nisan'da inşallah buna Türkiye için 'reformların reformu' diyorum hayata geçirmelidir". - İSTANBUL