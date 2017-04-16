Bakan Ağbal Oyunu Kullandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum u için oyunu memleketi Bayburt'ta kullandı.



Referandum çalışmalarını 3 gündür memleketi Bayburt'ta sürdüren Bakan Ağbal, oyunu Bayburt Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu'nda kullandı. Saat 11.00'da okula gelen Ağbal 1032 numaralı sandığa oyunu attı.



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Ağbal, "Bu anayasa değişikliği Bayburt'umuza, Türkiye'ye, memleketimize, milletimize inşallah bereketli, güzel günler için vesile olur. Birliğimize beraberliğimize vesile olur." dedi. Açıklamadan sonra Bakan Ağbal, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekildi.



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