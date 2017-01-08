Bakan Ağbal: Güçlü Olmak İçin Bu Sisteme Geçmemiz Lazım

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Bayburt'ta muhtarlarla bir araya geldi. Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, yeni sistemin kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip olduğunu belirterek, "Terör ve başka konularda güclü olmak için bu sisteme geçmemiz lazım" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, sabah saatlerinde AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ile birlikte muhtarlar ve Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Bayburt Öğretmenevi'nde muhtarları ve esnafları dinleyerek taleplerini not alan Bakan Ağbal, daha sonra da anayasa değişikliği ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



'TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE ASLA GERİ ÇEKİLMEYECEK'



"Sadece Türkiye değil, dünya da zor günlerden geçiyor" diyen Bakan Ağbal, terörün dünyanın dört bir tarafında insanlığı tehdit ettiğine işaret ederek, "Şunu bilin ki dünyada Türkiye kadar kararlı mücadele eden hiçbir ülke yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti, terörle mücadelede asla geriye çekilmeyecek, bu şer ocaklarıyla sonuna kadar mücadele edecek. Sabredeceğiz. İnşallah sabrın sonu selamet olacak ama Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak egemenliğimiz, toprak bütünlüğümüz ve ülkenin huzuru için kimseyle pazarlık yapmayız" dedi.



'HEPSİ ORTADAN KAYBOLDU'



DEAŞ terör örgütü ile mücadele için yola çıkanların hepsinin ortadan kaybolduğunu kaydeden Bakan Ağbal şöyle devam etti:



"Bugün 'DEAŞ terör örgütü ile mücadele edeceğiz' diye yola çıkanların hepsi ortadan kayboldu. Suriye'de DEAŞ'la gerçek manada mücadele eden ve oradan gelebilecek her türlü tehdide karşı açık bir şekilde mücadele veren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Onun için hep birlikte askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz için dua ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Rabbim inşallah bütün bu sıkıntıların üstesinden gelmemize yardımcı olur."



'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ SON DERECE ÖNEMLİ'



Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmeler yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Anayasa değişikliğiyle ilgili gündem son derece önemli. Anayasa değişiklikleri ülkelerin kaderini değiştiren önemli değişikliklerdir. Gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket Partisi ortaklaşa bir çalışma yaptı. Ülkenin yönetim sisteminde arıza oluşturan, yönetim sisteminde etkinliği azaltan konularla ilgili tespitler yapıldı ve bunlara bağlı olarak da bir Anayasa değişikliği paketi hazırlandı. Aslında demokrasiyi güçlendiren bir Anayasa değişikliği yapıyoruz. Meclisi ve hükümeti güçlendiren bir anayasa değişikliği yapıyoruz" dedi.



'TÜRKİYE ZAMAN KAYBEDİYOR'



Daha güçlü bir parlamentoya ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek açıklamalarını sürdüren Bakan Ağbal, şöyle konuştu:



"Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemi, halktan doğrudan yetki alan, aldığı yetkiye karşı doğrudan halka hesap veren bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yasama organı gerçek manada yasama faaliyetlerine odaklanmış ve kanun çıkarma bakımında da tek yetkili. Bu iki kuvvet arasında dengeyi ve kontrolü sağlayacak birçok mekanizmayı da beraberinde getiriyoruz. Ülke olarak dünyada daha rekabetçi olabilmemiz ve kalkınabilmemiz için, toplumuzun refahını ve huzurunu daha da ileriye taşıyabilmemiz için daha güçlü hükümetlere, daha güçlü parlamentolara ihtiyacımız var. Birbirinin elini kolunu bağlayan, yasama ve yürütme organı arasında sürekli bir çekişme oluşturan sistemler Türkiye'ye zaman kaybettiriyor. Bizim bir gün değil, bu dünyadaki gelişmeler karşısında bir saat dahil kaybetmeye tahammülüz yok."



'GÜÇLÜ OLMAK İÇİN BU SİSTEME GEÇMEMİZ LAZIM'



Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bazılarının, 'Şu olur, bu olur' gibi değerlendirmeleri var. Ancak yeni sistem kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip. Terör ve başka konularda güclü olmak için bu sisteme geçmemiz lazım" diyerek konuşmasını noktaladı.



Toplantı basına kapalı olarak devam etti. - Bayburt