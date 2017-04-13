Bakan Ağbal, Gimat Esnafı Ile Bir Araya Geldi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gimat Toptancılar Sitesi esnafına seslenerek, "Hep beraber güçlü bir Türkiye, güçlü bir GİMAT, güçlü bir Ankara, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için 16 Nisan'da sizleri 'evet' demeye çağırıyorum" dedi.



Ağbal, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği (GİMAT) Toptancılar Sitesi'ni ziyaret ederek esnaf ve işadamlarıyla bir araya geldi.



Hükümet olarak 2012 yılından itibaren millete inandıklarını, dünya çapında mega projeler ortaya koyduklarını belirten Ağbal, Türkiye'nin yaptıkları ve yapacakları ile dünyada sözü dinlenen bir ülke olacağını ifade etti.



Ağbal, 2000'li yılların başında Türkiye'nin soluğunun kesildiğini dile getirerek, Türkiye'nin o dönemde borç batağı içerisinde yüzdüğünü, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Türkiye'nin olağanüstü gelişmeler kaydettiğini, şimdi bankaların işletmelerin sapasağlam olduğunu belirtti.



IMF Türkiye şefinin 1990'lı yıllarda maliye bakanından daha iyi bilindiğini ifade eden Ağbal, "Onun hangi takımı tuttuğunu bizim spor magazini takip ederdi. Maliye bakanının adını kim bilirdi, sözü mü geçiyordu? Bütün o yılları kaybettik. 2009 geldi, Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Biz IMF ile yolumuza devam etmeyeceğiz' dedi. IMF'ye 'Sen yoluna bak, Türkiye'nin ekonomi temelleri sağlam, güçlü bankacılığı var, Türkiye kendi kendine yoluna devam edecek' dedik. Şimdi ortalarda ahkam kesen bir kısım zat-ı muhterem o yıllarda 'IMF'siz yapamayız' dediler. Korkular ürettiler. Ne oldu Türkiye ekonomisi IMF gittikten sonra 2010-2013 arasında yüzde 8,2 büyüdü, istihdam tavana vurdu.Türkiye IMF'ye olan borcunu 2013'te bitirdi." şeklinde konuştu.



Ağbal, 2013 nisandaki ekonomik performans sonrası Gezi Parkı olaylarının patladığını, daha sonra 17-25 Aralık operasyonlarının olduğunu, sürekli ekonomiye saldırılar, oyunlar, tezgahlar yapıldığını belirterek, "Birtakım aşağılık millete ihanet eden örgütleri de kullandıkları da oldu, uluslararası birtakım adı belli kuruluşların raporları da kullanıldı." dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geçen yıl bile Türkiye ekonomisinin yüzde 2,9 büyüdüğüne dikkati çeken Ağbal, "Son 14 yılda çok işler yaptık ama bundan sonraki 14 yılda da yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.



Türkiye ekonomisinin temelinin sağlamlaştırıldığını ifade eden Ağbal, "1990'lı yıllarda ekonomiyi batıranlar şimdi ortalarda dolaşıp ahkam kesiyor. 2001'de bir anayasa kitapçığı fırlatıldı bu millete ne kadar büyük bir fatura çıktı. Şimdi bırak anayasa kitapçığını külliyat fırlatsan bir şey olmaz. Niye? Güçlü bir ekonomimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



"Para piyasada dolanmaya başladı"



Ağbal, krediye erişimin önünü açtıklarını, vergi düzenlemeleri yaptıklarını hatırlatarak esnafın talebi doğrultusunda KOSGEB kredilerini getirdiklerini, bugün 185 bin işletmenin KOSGEB kredisi aldığını, buradan piyasaya 4,7 milyar lira para girdiğini belirtti.



Kredi Garanti Fonu kefaletinde 157 bin firmaya 114 milyar lira kredi verildiğine dikkati çeken Ağbal, şimdi paranın piyasada dolanmaya başladığını bildirdi.



Ağbal, "2016 Temmuz'dan 2017 mart ayına kadar vergide 47 milyar lira primde 23 milyar lira ödenmemiş kamu alacağı var. Biz devlet olarak, hükümet olarak 'Vatandaşımızın bu borçlarını yapılandırmamız lazım' dedik. İnşallah 16 Nisan'dan hemen sonra buna ilişkin kanun tasarısını Meclise getireceğiz." ifadesini kullandı.



Son 14 yılda olumlu gelişmeler olduğunu ancak her defasında bu kutlu yürüyüşün durdurulmak istendiğini belirten Ağbal, "Hep beraber güçlü bir Türkiye, güçlü bir GİMAT, güçlü bir Ankara, geleceğimiz, çocuklarımız, gençlerimiz için 16 Nisan'da sizleri 'evet' demeye çağırıyorum." diye konuştu.



GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal da GİMAT'ın Ankara ekonomisinde çok ciddi katma değer yarattığını söyledi.



Kredi kullanımının biraz daha kolaylaştılması gerektiğine dikkati çeken Kesimal, böylece kaynakların daha doğru aktarılabileceğini belirtti. Kesimal, Ankara'da alışveriş merkezi enflasyonu yaşandığına işaret etti.