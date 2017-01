Bakan Ağbal'dan Asgari Ücrette 'Vergi' Açıklaması Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" dedi.



Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını değerlendiren Bakan Ağbal, Aralık ayı bütçe açığına ilişkin sorulan soruya, "Genelde bundan önceki yıllarda da Aralık ayı bütçe açıkları diğer aylara kıyasla yüksek olmuştur. Bunun temel nedeni başta yatırım harcamaları olmak üzere kamu kurumlarının ödemelerini büyük ölçüde Aralık ayında yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu sene Aralık ayının geçenlere göre özellik arz eden bir yönü bulunmamaktadır" cevabını verdi.



"2016 yılında ilk defa uygulamaya konulan harcama programları Aralık ayındaki bütçe açığını yukarıya çekmiştir"



Bakan Ağbal, geçen yıl Aralık ayı bütçe açığının 18 milyar lira civarında olduğunu hatırlatarak, "Bu defa ise 27 milyar lira civarında oldu. Geçen seninin harcama bazına baktığınızda özellikle 2015 yılında kararlaştırılan ama 2016 yılında ilk defa uygulamaya konulan harcama programları Aralık ayındaki bütçe açığını yukarıya çekmiştir. Önemli olan yıl içinde de bunu söyledik. Farklı dönemlerde bütçe açığı aşağı veya yukarı hareket ettiğinde de önemli olan yıl sonunda ortaya konan bütçe açığı hedefinin gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede gerek gelir gerekse gider tarafından uygulamaya koyduğumuz kararlar neticesinde bütçe açığı hedefini tutturduk" değerlendirmesinde bulundu.



"2017 yılında reel sektöre yaklaşık 32.3 milyar lira destek vereceğiz"



2017 yılında reel sektöre olan desteklerin arttırılarak devam ettirileceğini kaydeden Bakan Ağbal, "2017 yılında reel sektöre yaklaşık 32.3 milyar lira destek vereceğiz. İhracat desteklerinde önemli bir artış yapıyoruz. Esnaflarımıza, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerimize verdiğimiz destekleri arttırıyoruz. Asgari ücret desteğine 2017 yılında da devam ediyoruz. Asgari ücret desteğini ilk getirdiğimiz dönemde bunun sadece bir yıla ilişkin bir düzenleme olduğunu söylemiştik. Yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde 2017 yılında da asgari ücret desteğinin devam etmesinin doğru olacağını değerlendirdik" şeklinde konuştu.



Bakan Ağbal, kur hareketleri ile ilgili özel sektör bakımından yapılabilecek desteklere ilişkin sorulan bir soruya ise şu değerlendirmede bulundu:



"Her zaman için işletmelerin karşılaşabilecekleri risklere karşılık olmak üzere hükümet olarak bütçe imkanları dahilinde bugüne kadar hep destek olduk. Destek olmaya da devam edeceğiz. Kurdaki konjonktürel dalgalanma bir süre sonra etkilerini ortadan yitirecek."



"Memurlara dönük özel bir vergi tarifesinin oluşturulması söz konusu olamaz"



2017 yılında memurların vergi karşısındaki durumunun sorulması üzerine Bakan Ağbal, "Vergi tarifesi bütün kesimler için ortak tarifedir. Kişilerin gelirleri yıl içinde arttıkça vergi oranlarının da artması doğaldır. Burada memurlara dönük özel bir vergi tarifesinin oluşturulması söz konusu olamaz. Yüksek maaş elde eden memurlara dönük olmak üzere daha yüksek oranda vergi ödenmesi hususu uygulamakta olduğumuz bir sistem" açıklamasında bulundu.



"Asgari ücretin 2017 yılı için bin 404 lira olarak açıkladık" ifadelerine yer veren Bakan Ağbal, "2017 yılında hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeni ile bin 404 liranın altına düşmeyecek" diye konuştu.



Bakan Ağbal, 2017 yılının tasarruf yılı olacağına vurgu yaparak, "Kamu harcamalarında bir artış olacak ama bunun minimum seviyede olması, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması kamuda her türlü savurganlığın önüne geçilmesi maliye politikasında uyguladığımız temel hususlardan biri. 2017 yılında hem personel harcamalarında hem de cari harcamalarda önemli tasarruflara gideceğiz. Maliye Bakanlığı olarak bu konuda aldığımız kararlar var. Bakanlık olarak uygulamaya koyacağımız tedbirler var. Bütçeden, gerek reel sektör destekleri gerekse ekonominin desteklenmesi konusunda ortaya koyduğumuz perspektifi 2017 yılında devam ettireceğiz" dedi.



"Vergi konusunda ilave bir çalışma, ilave bir düzenleme ihtiyacı da görülmüyor"



Türk Lirası ile elde edilen getiriler üzerindeki vergi oranları ile ilgili bir düzenleme ya da çalışmanın olmadığına değinen Bakan Ağbal, "2017 yılındaki vergi uygulamaları konusunda bütçede ortaya konan bir perspektif var. Gerekli vergi düzenlemelerini Eylül ayından itibaren başlayarak yaptık. Şuan itibari ile vergi konusunda ilave bir çalışmamız ilave bir düzenleme ihtiyacı da görülmüyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Ağbal, Dolar ve Avro'daki hareketliliği sorusuna ise, "Hükümet olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Ekonomik istikrarın devam ettirilebilmesi için her türlü dalgalanmayı gerekli tedbirleri almak sureti ile gidermek hükümet olarak bizim sorumluluğumuz. Bu konuda gerekli çalışmaları ilgili kurumlar yapıyor. Merkez Bankasının üzerine düşen bir sorumluluğu var. Bundan sonra kendi görev dahilinde de gerekli tedbirleri alacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.



"Türkiye ekonomisinin parametreleri sağlam" diyen Bakan Ağbal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye bir çok avantaja sahip. Bütün küresel dengesizliklere rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Türkiye olarak bütün risklere karşı büyüme oranlarını yukarıya çekmek, istihdamı yukarıya çekmek işsizlik oranlarını aşağıya çekmek ve en önemli konulardan biri de enflasyonu daha düşük seviyelere çekmek hükümet olarak bizim en büyük sorumluluğumuz. Son birkaç aydır ortaya çıkan veriler ekonomide yukarı doğru ivmelerin olduğunu gösteriyor." - ANKARA