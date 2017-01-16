Bakan Ağbal: "Bütçe Açığı Yıl Sonu İtibariyle 29.3 Milyar Lira Olarak Gerçekleşmiştir"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2016 yılı bütçe giderleri 583.7 milyar lira, faiz hariç giderler 533.4 milyar lira, faiz giderleri 50.2 milyar lira, bütçe gelirleri 554.4 milyar lira, vergi gelirleri 458.7 milyar lira, bütçe açığı ise yıl sonu itibariyle 29.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir" dedi.



Maliye Bakanı Ağbal, Bakanlık Konferans Salonunda "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. 2016 yılında küresel ve bölgesel dış ekonomik ve jeopolitik olumsuz gelişmelerin ekonomi üzerinde dış ticaret, turizm, finansman ve yatırım kanalları üzerinden baskı oluşturduğunu belirten Ağbal, "Yılın ilk yarısında olumlu yönde gerçekleşen büyüme 15 Temmuz darbe girişiminin doğrudan ve dolaylı etkileri terör ve küresel finansman koşullarındaki dalgalanmaların da etkisiyle ikinci yarıda aşağı yönlü bir trend içerisine girdi. Hükümet olarak bu gelişmeler karşısında ekonominin gerek arz tarafında gerek talep tarafından iyileşme sağlayacak önemli kararları aldık, almaya devam ediyoruz. Özellikle ekonomide bir yandan talebi destekleyecek geçici vergi indirimlerini devreye sokarken diğer yandan yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerindeki vergi yüklerini bütçe imkanları dürtüsünde aşağıya çektik. Vergi ve prim yeniden yapılandırması ve tedbir düzenlemeleri neticesinde bütçe gelirlerinde de katkı sağladık. Özellikle kamu yatırım harcamalarına daha fazla kaynak ayırdık" diye konuştu.



2016 yılı Aralık ayı bütçe sonuçlarına ilişkin temel verileri paylaşan Ağbal, "2016 Aralık ayında bütçe giderleri 73 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 71.2 milyar lira, bütçe gelirleri 45.8 milyar lira, vergi gelirleri 39.6 milyar lira, bütçe açığı ise 27 milyar lira oldu" ifadelerini kullandı.



"Bütçe açığı yıl sonu itibariyle 29.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir"



Bakan Ağbal, 2016 yılının tamamına ilişkin bütçe gerçekleşmeleriyle ilgili şunları kaydetti:



"2016 yılı bütçe giderleri 583.7 milyar lira, faiz hariç giderler 533.4 milyar lira, faiz giderleri 50.2 milyar lira, bütçe gelirleri 554.4 milyar lira, vergi gelirleri 458.7 milyar lira, bütçe açığı ise yıl sonu itibariyle 29.3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gider gerçekleşmesi hedefe göre 13.2 milyar lira bütçe gelirleri ise hedefe göre 13.6 milyar lira daha fazla gerçekleşmiştir. Böylece sene başında 29.7 milyar lira olarak öngördüğümüz bütçe açığı 2016 yılı başlangıç hedefimizin 430 milyon lira altında gerçekleşmiştir. Yılın başında bütçe açığı için 29.7 milyar lira demiştik, yıl içerisinde birçok bu dengeye girebilecek olumsuz gelişme oldu ama uyguladığımız bütçe politikası neticesinde başlangıçta söylediğimiz bütçe açığı hedefine ulaşmış olduk. Hatta buna bir miktarda altında kaldık. Bu da özellikle yıl içerisinde Türkiye'de bütçe açığı şu noktalara gidecek, bu noktalara gidecek yönündeki bütün spekülasyonları tamamen ortadan kaldıracak, bütçedeki disiplin duruşumuzu ortaya koyan bir sonucu da elde etmiş olduk."



2016 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyen Ağbal, "Böylece son 6 yıldır bütçe açığımızın milli gelire oranını sürekli bir şekilde yüzde 1'ler seviyesinde tuttuk. Merkezi yönetim bütçesinde elde ettiğimiz bu düşük oranlı bütçe dengesi tabi ki genel devlet bütçe dengesine de olumlu bir şekilde yansıyacak" dedi.



"Vergi yapılandırmasından 13.7 milyar lira gelir elde ettik"



"2016 yılında bütçe gelirleri 2015 yılına göre yüzde 14.8 oranında artarak 554.4 milyar lira oldu" diyen Ağbal, "2016 yılı bütçesinde gelir hedefimiz esasen 540.8 milyar lira idi. Orta Vadeli Programda gelir hedefimizi revize ederek 546.5 milyar liraya çıkardık. Ancak yıl sonu bütçe gelir gerçekleşmemiz başlangıç hedefimize göre 13.6 milyar lira daha fazla gerçekleşti. OVP'de ortaya koyduğumuz hedefe göre ise 7.9 milyar lira daha fazla gelir elde ettik. 2016 yılında vergi gelirleri tahsilatı da geçen yıla göre yüzde 12.5 oranında artarak 458.7 milyar lira olmuştur. Vergi gelirlerinde yılbaşında ortaya koymuş olduğumuz vergi gelirleri hedefini yakalamış olduk. Bu da son derece önemli. Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından gelmiştir. Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibariyle vergi yapılandırmasından 13.7 milyar lira gelir elde ettik. Bu vesileyle vergi ve prim yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeden yararlanmak üzere yoğun bir şekilde yürüttüğümüz kampanya çerçevesinde başvuruda bulunan ve ödemelerini yapan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA