Bakan Ağbal: 'Ak Parti Boş Bir Kasa Aldı, O Kasayı Doldurdu' - Istanbul

Maliye Bakanı Ağbal:

"2000'li yılların başında bu memleket batırıldığı bir noktadan alındı. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız kasayı bize emanet etti. Ama kasa dolu"

"AK Parti boş bir kasa aldı, o kasayı doldurdu, hem de bütün vatandaşlarımıza, milletimize bugüne kadar hizmet götürdü, götürmeye de devam ediyor"

"Çocuklarımız, gençlerimiz, torunlarımız için, daha güzel bir Türkiye bırakabilmek adına 16 Nisan'da referandum da güçlü bir şekilde hep beraber inşallah sandıklardan 'evet'i çıkarmak zorundayız"

İSTANBUL - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2000'li yılların başında bu memleket batırıldığı bir noktadan alındı. Cumhurbaşkanımız kasayı bize emanet etti. Ama kasa dolu. AK Parti boş bir kasa aldı, hem o kasayı doldurdu, hem de bütün vatandaşlarımıza, milletimize bugüne kadar hizmet götürdü, götürmeye de devam ediyor" dedi.



Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile bir araya gelen Ağbal, burada yaptığı konuşmada, bütün milletin şahit olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman söylediği üzere Gümüşhane ve Bayburt'un vatanına, milletine ve bayrağına son derece bağlı olduğunu söyledi.



"Gümüşhane'den ve Bayburt'tan vatan haini çıkmaz" diyen Ağbal, bunun en son örneğini 15 Temmuz'da gördüklerine dikkati çekti. Ağbal, bu illerin bağlılıklarını 16 Nisan'da göstereceğini dile getirdi. Bakan Ağbal, şöyle konuştu:



"Memleketimiz daha iyi noktalara gelsin diye gece gündüz çalışıyoruz. 14 yıldır bu manada çok güzel işler yapıldı. 2000'li yılların başında bu memleket batırıldığı bir noktadan alındı. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız kasayı bize emanet etti. Ama kasa dolu. AK Parti boş bir kasa aldı, o kasayı doldurdu, hem de bütün vatandaşlarımıza, milletimize bugüne kadar hizmet götürdü, götürmeye de devam ediyor. Bu, sizlerin desteği, duaları sayesinde oldu."



Yakın bir zamanda temelini atmak suretiyle Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesine başlanacağı müjdesini veren Ağbal, Cumhurbaşkanının, Başbakanın ve kendisinin bu havalimanı projesiyle yakından ilgilendiğini belirtti.



Söz konusu havalimanını hayata geçirmek için gerekli çalışmalara başladıklarını ifade eden Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız, havalimanı projesiyle ilgili çalışmalarını tamamladı, Kalkınma Bakanlığı'na gönderdi. Şu anda Kalkınma Bakanlığı projeyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Ben de konuyu takip ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkacak, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da burada bu ihaleyi yapacak. Şimdiden hayırlı olsun."



"Sandıklardan 'evet'i çıkarmak zorundayız"



Bakan Ağbal, son derece önemli ve kritik bir halk oylamasına gidildiğine vurgu yaptı. Son 14 yıldır Türkiye'de çok güzel ve doğru işler yapıldığını kaydeden Ağbal, şunları söyledi:



"Nereden aldık, nerelere getirdik. Ama uzun ince bir yoldayız diyoruz. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz, torunlarımız için, daha güzel bir Türkiye bırakabilmek adına 16 Nisan'da referandum da güçlü bir şekilde hep beraber inşallah sandıklardan 'evet'i çıkarmak zorundayız.



Bugüne kadar bütün bu güzellikler yapılırken içeride, dışarıda birtakım güçler sürekli ayağımızdan aşağıya çekmeye, engellemeye çalıştılar. Bugüne kadar bütün bu başarılar ve güzellikler olurken kolay mı geldik? Bir sürü zorluklar, sıkıntılar yaşadık. Kalben üzüldüğümüz, dertlendiğimiz çok zamanlar oldu. Bu kutlu yürüyüşün durdurulmak istendiğini görünce hüzünlendiğimiz zamanlar oldu. Ama bütün zorlukların, bütün bu sıkıntıların üstesinden sizlerin sayesinde hep geçtik. Ne zaman sıkıştıysak 'karar da milletin, söz de milletin' dedik. Her defa sandığı milletimizin önüne koyduk, milletimize güvendik, sırtımızı millete dayadık, gücümüzü milletten aldık ve bugün buralara kadar geldik.



Şimdi yepyeni bir atılım, yepyeni bir başarı hikayesinin yazılmasının arefesindeyiz. 16 Nisan, yönetim sisteminde bir değişiklik getiriyor ama bunu tek başına bir değişiklik olarak görmeyelim. Büyük bir hikayenin, büyük bir başarının içerisinden geçiyoruz. Bunu bir defa daha taçlandırmak, bir defa daha bu başarı hikayesine güç vermek gerekiyor. 16 Nisan'da referandum da inşallah büyük bir çoğunlukla 'evet' çıkarsa her şey daha güzel olacak. Ekonomi daha güzel olacak, yatırımlar, işler, ticaret artacak. Ülkeye kalıcı bir istikrar inşallah gelmiş olacak."