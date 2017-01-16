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Bakan Ağbal 2016 Bütçesi 29.3 Milyar TL Açık Verdi (2)
Bakan Ağbal 2016 Bütçesi 29.3 Milyar TL Açık Verdi (2)
16 Ocak 2017 Pazartesi 11:18
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