Baka Yönetim Kurulu Antalya'da Toplandı
Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu, nisan ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığındaki toplantıya, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Isparta İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat, Burdur İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci ile uzmanlar katıldı.
Açılış konuşmasında gündemle ilgili bilgi veren BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, nisan ayı olağan toplantısında alınacak kararların hayırlı olmasını temenni etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonrasında, FETÖ operasyonları kapsamında ajanstan ihraç edilenler nedeniyle oluşan personel açığının giderilmesi için bakanlıktan onay alındığını belirten Vali Karaloğlu, bu toplantı ile konunun masaya yatırılacağını söyledi.
Gündemin diğer maddesinin ise Batı Akdeniz'den yapılan yaş meyve ve sebze ihracatı için yeni pazar çeşitlendirmesi çalışmasıyla ilgili olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Özellikle Ortadoğu pazarına açılmayla ilgili geçen sene bazı çalışmalar yapılmıştı. Bu sene yine Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile ortak Antalya, Burdur ve Isparta'dan yaş meyve ve sebze ihracatıyla uğraşanlardan oluşan bir heyetle Suudi Arabistan ve Kuveyt'e bir seyahatimiz olacak." dedi.
Toplantıda 2016 yılı faaliyet raporunun bugün netleştirileceğini ve 2017 yılı programında güdümlü projelerle ilgili bakanlık talebi doğrultusunda bazı değişikliklerin görüşüleceğini ifade eden Karaloğlu, 2016 yılı mali destek programı ilerleme raporunun da bugün görüşülecekler arasında olduğunu kaydetti.
BAKA Yönetim Kurulu toplantısı, gündemdeki konuların görüşülmesiyle tamamlandı.