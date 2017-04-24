Baka, Nisan Ayı Toplantısı
Batı Antalya Kalkınma Ajansının (BAKA) nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.
Batı Antalya Kalkınma Ajansının (BAKA) nisan ayı olağan toplantısı yapıldı.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantıya, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin ile Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Gündem maddeleriyle ilgili gazetecilere bilgi veren Vali Karaloğlu, FETÖ/PDY operasyonları dolayısıyla oluşan personel açığının giderilmesi için bakanlıktan istedikleri iznin bugün itibarıyla verildiğini söyledi.
Personelin alımıyla ilgili bugünkü toplantıda karar alacaklarını belirten Karaloğlu, yaş sebze ve meyve ihracatıyla ilgili pazar çeşitlendirilmesine yönelik görüşmelerimiz olacak. Bu konuda Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Burdur ve Isparta'da yaş sebze ve meyve ihracatıyla uğraşan bir heyetle, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e bir gezi düzenleyecek." dedi.
Karaloğlu'nun açıklamasının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, 2016 yılı faaliyetleri ve 2017 çalışma takvimi görüşüldü.