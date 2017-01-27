Bajar & Yaşar Kurt konseri 27 Ocak'ta KadıköySahne'de!



Yaşar Kurt 1994 yılında Sokak Şarkıları albüm kaydını Almanya Köln'de gerçekleştirdi. Sokak Şarkıları isimli bu albümü 1994'te Türkiye'de piyasaya sürüldü. 1997 yılında Göndermeler albümü İstanbul Aks Müzik tarafından yayınlandı. Şu anda Boğaziçi Müzik tarafından yayınlanmaktadır. 2002 yılında Reflex kayıt İstanbul Güzel Sanat Stüdyosunda gerçekleştirildi. 2003 yılında kendi kurduğu plak şirketinden Anne adlı toplama albümünü çıkardı.



2003 yılında Barışarock organizasyonunun yaratıcılarından biri olarak etkinliğin bütün safhalarında ve sahnesinde gönüllü yer aldı. Barışarock adına düzenlenen bütün etkinliklerde hala görev almaya ve sahneye çıkmaya devam ediyor.



2007 yılında Arto Tunç Boyacıyan ile tanıştı, o günden beri yeni bir oluşum içerisindeler ve YASH-AR adlı grubu kurdular.2011 yılında Güneş Kokusu isimli son albümünü çıkardı.



Bajar



Önyargılar cennetine dönüşen coğrafyamızı buluşmalara davet ediyor Bajar. Kürtçe / Türkçe bestelerini folk-rock bir üslupla yorumlayan proje, benzeşmeden bir arada yaşamanın notalarını keşfediyor. 2000 li yılların ortasında kurulan grup 3. Albüm çalışmasına girmeden Yaşar kurt ile vereceği iki özel konserle 2017 yılına giriyor. Bu özel buluşma konser olmanın ötesinde birbirini anlayan ve tamamlayan iki dilin, müziğin buluşması. Karışmak, karışarak birbirini anlamak cümlesinin karşılıgı olan bu buluşmaya davetlisiniz.