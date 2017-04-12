Baib'den Doğaltaş İhracatına Yeni Pazar Arayışı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ABD'ye gerçekleşen doğaltaş ihracatının daha da artması için 1 yılda 3 kez Amerika'ya gitti.



ABD pazarına özel bir önem veren Batı Akdenizli doğaltaş ihracatçıları, pazarlama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Batı Akdenizli doğaltaş ihracatçıları bu çerçevede son 1 yılda 3 kez ABD'ye giderek fuarlarda ürünlerini tanıtıp firma ziyaretleri yaparak, birebir iş görüşmeleri gerçekleştirdi.



Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, "ABD'ye Batı Akdeniz Doğaltaş Kümesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gidildi ve Orlando kentinde düzenlenen Coverings 2017 The Global Tile Stone Experience Fuarına katılındı. Fuara, URGE projesi kapsamında 8 firma iştirak etti. Fuarda kendilerine ayrılan 16 metrekarelik alanda ürünlerini tanıtan firmalar, Amerika'nın yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen alıcılarla görüşmeler de gerçekleştirdi" dedi. - ANTALYA