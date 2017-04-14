Bahşili'de Arıcılık Kursu

Bahşili ilçesinde açılan arıcılık kursunu tamamlayan 35 kursiyer, sertifikasını aldı.



Barbaros İlkokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz katıldı.



Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kırıkkale ve ilçelerinde arı potansiyelini göremediklerini belirterek, Kırıkkale'nin kendi doğal balını üretip markalaşması ve bunun çalışmasının yapılması gerektiğini söyledi.



Konuşmaların ardından 40 gün süren kursu başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifikaları, Kaymakam Şahin ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Yılmaz tarafından verildi.