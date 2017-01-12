Bahşılı'da "Sahibini Arayan Oyuncaklar Projesi"

Bahşılı ilçesinde başlatılan "Sahibini Arayan Oyuncaklar Projesi" kapsamında toplanan oyuncak ve mektuplar yeni sahiplerine gönderildi.



Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu ve Bahşılı İmamhatip Ortaokulu öğrencileri ve ailelerin katkılarıyla Sema Nur Altın öğretmenin koordinatörlüğünde başlatılan projeyle toplanan oyuncaklar, Ağrı ili Hamur ilçesi Tükenmez İlkokuluna ve LÖSEV'e gönderildi.



Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının yardımlaşmanın sadece parayla yapılamayacağını göstermek olduğunu söyledi.



Projeyle çocuklara erken yaşlarda yardımlaşmanın önemini kavrattıklarını vurgulayan Altın, "Unutulmaya yüz tutmuş mektuplaşma geleneğini tekrar yaşatmak için 320 öğrencimiz, annelerin yardımı ile mektup yazdı." diye konuştu.