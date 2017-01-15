Bahreyn'de Mart 2014'te üç polisi öldürdükleri gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya konuşan Terör Suçları Başsavcısı Ahmed el-Hamadi, Ed-Diye bölgesinde bomba yüklü araçla düzenledikleri saldırıda 3 polisin ölümüne neden olan ve idam cezasına çarptırılan 3 kişinin cezasının, kurşuna dizilerek infaz edildiğini kaydetti.
Temyiz Mahkemesi 9 Ocak'ta görülen duruşmada, söz konusu 3 kişi hakkında verilen idam kararını onamıştı. Sanıklardan 7 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmış, saldırının "zararının mahkumlara ödetilmesine" ve idama çarptırılanların da aralarında bulunduğu 8 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına hükmedilmişti.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, geçen yıl başkent Manama'nın batısındaki Ed-Diye bölgesinde, güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ölenlerden birinin Körfez Güvenlik İşbirliği Anlaşması kapsamında Bahreyn'de görev yapan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı subay olduğu ifade edilmişti.
Bahreyn'de İdam Kararının İnfazı
Bahreyn'de Mart 2014'te üç polisi öldürdükleri gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.
Bahreyn'de Mart 2014'te üç polisi öldürdükleri gerekçesiyle haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edildi.