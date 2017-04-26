Bahreyn'de Hapse Atılan 36 Kişi Vatandaşlıktan Çıkarıldı

Bahreyn'de bir mahkeme 36 kişiyi polise saldırmak için terör örgütü kurmaktan suçlu bulup hapis cezası verdi ve vatandaşlıktan çıkardı.



Vatandaşlıktan atılan 36 kişiden 3'ü müebbet hapis cezası alırken diğerleri 3 ila 10 arasında hapis cezasıyla cezalandırıldı. Sanıklar anayasa ve kanunlara karşı mücadele etmek için terör örgütü kurmaktan suçlu bulundu. - MANAMA