Bahreyn'de Hapishaneye Baskın

Bahreyn'de bir hapishaneye baskın gerçekleştiren silahlı saldırganlar, bir polis memurunu öldürdü. Baskın esnasında terör suçlarından hüküm giyen bazı tutuklular da kaçtı.



Bahreyn'de bulunan bir hapishaneye silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili açıklamasında, saldırganların bir polis memurunu öldürdüğünü bildirirken bazı tutukluların da kaçtığını duyurdu. Açıklamada, "Hapishane ve rehabilitasyon merkezine yönelik silahlı saldırı Abdulsalam Saif'in ölümü ve terör saldırılarından mahkum edilen tutukluların kaçması ile sonuçlandı" denildi. - MANAMA