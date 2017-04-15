BAHR, 2016 yılında İstanbul'da kurulmuş bir Indie Folk Rock grubudur. Gitar ve vokalde Yusuf Bahar, bass gitarda Burak Öztürkmen ve davulda Nihal Saruhanlı'dan oluşmaktadır. Tüm şarkıların söz ve müziği Yusuf Bahar'a aittir. 20 Kasım 2016'da Stüdyo Drum & Bass'ta açık prova konseri ile ilk kez izleyiciyle buluşmus, 11 Ocak 2017'de Peyote Nevizade'de ve 28 Ocak 2017'de Sofar Sounds İstanbul'da konserler vermiştir.



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Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Hayal Kahvesi Beyoğlu



Mekan Adresi : Meşelik Sok. No: 10



Başlangıç Saati : 15.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Bahr



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır