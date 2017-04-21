Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017'de

AVRUPA'NIN en büyük otomobil fuarlarından biri olan 'İstanbul Autoshow 2017' Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. 30 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuarda Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) da, öğrencileri tarafından hayata geçirilen projeleri kendilerine ayrılan alanda katılımcılarla buluşturacak.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 17'ncisi gerçekleşen "İstanbul Autoshow 2017" dün gerçekleştirilen açılış töreniyle VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına, bugün ise tüm katılımcılara kapılarını açtı. Fuarın açılışına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü ile otomotiv sektörünün temsilcileri katıldı. Açılış töreninin ardından fuar alanını gezen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, öğrencilerinin ve mezunlarının geliştirdikleri projelerle fuarda yer alan Bahçeşehir Üniversitesi standını da ziyaret etti. Burada öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Çelik, projeler hakkında bilgi aldı.



"ÖĞRENCİLERİMİZİ YURTDIŞINDAKİ FUARLARA DA GÖNDERİYORUZ"



Öğrencilerine en yüksek teknolojiyi kullanarak eğitim vermek için çabaladıklarını belirten BAU Rektör Yardımcısı Ali Güngör, "Mütevelli Heyet Başkanımız Enver Yücel bu konuda çok araştırmacı, en iyi eğitim örneklerini bize sunuyor biz de gücümüz ve kabiliyetimiz çerçevesinde bu eğitimi ve teknolojiyi yurdumuza aktarmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı yurtdışına da göndererek oradaki gelişmeler nasıl, teknoloji nasıl ilerliyor bizzat o ülkeleri ziyaret etmelerini sağlayarak görmelerine aracı oluyoruz.



Bir şirketin nasıl çalıştığını bu fuarlarda görme şansı buluyorlar" diye konuştu.



Fuarların kişilerin birbirlerine bilgi aktarma yerleri olduğunu dile getiren Güngör, "Bu nedenle daha yolun başındayken gençlerin bu fuarları görmesi ilerisi için bir vizyon kazanmalarını sağlıyor. Sadece yurtiçindeki değil yurtdışındaki fuarlara da öğrencilerimizi yolluyoruz. Burada maddiyatı düşünmeden sadece onların bir şeyler kazanması için bu desteği veriyoruz" dedi.



BAU DESTEKLİ 3D YAZICI FİRMASI KURDULAR



BAU Mekatronik Bölümünden 3 sene önce mezun olan ve kendisi gibi mezun 2 arkadaşıyla 3Durak isimli firmayı kuran Alican Erk, "Bu firmayı BAU'nun desteği ile kurduk. Yaptığımız ise gelince, BAU'nun yaz okulları oluyordu. Firmayı kurduğum diğer iki arkadaşım bu programlardan Silikon Vadisi'nde gerçekleşene katılmıştı. Orada 3D yazıcılarla tanıştılar ve Türkiye'ye döndüklerinde bu alanda büyük bir açık olduğunu fark ettik. Bu alanda çalışmaya karar verdik. Üniversitede aldığımız eğitimin bize kattığı vizyon ve bu alandaki görüp orada bir şeyler yapma arzusu sonucunda bu şirket ortaya çıktı. Ofisimiz de hala BAU'nun içinde faaliyetine devam ediyor" diye konuştu. BAU mezunları için 3 boyutlu figürler yaptıklarını söyleyen Erk, "Bu çalışmada kişilerin yüz taramalarını gerçekleştirdikten sonra onların 3 boyutlu yazıcıda figürlerini üretiyoruz. BAU'dan mezun olacak öğrenciler için küçük hatıralar yapıyoruz. Buna yeni nesil fotoğraf da diyebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.



Standın en fazla ilgi çeken projelerinden biri de Facebook üzerinden atılan mesajla harekete geçen robot. Çalışmaya ilgili bilgi veren Bahçeşehir Koleji öğrencisi, "Asıl amacımız robotu yapmak değil robotun çalışmasını sağlayan alt yapıyı göstermek. Robotumuzun yaptığı herhangi bir görev yok ancak Facebook'tan gelen bir mesajın içeriğini anlayıp buna göre tepki verebilmesi burada asıl anlatmak istediğimiz şey" dedi. - İstanbul