Bahçeşehir Okulları Aydın Öğrencileri İzmir Uzay Kampında

Bahçeşehir Okulları Aydın Ortaokulu öğrencileri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemini İzmir Uzay Kampına düzenledikleri eğitim programıyla eğlenerek ve öğrenerek bitirdi.



Fen Bilimleri Öğretmenleri önderliğinde 5.6.7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda öğrenciler 3 gün boyunca çeşitli aktivitelere katılarak Uzaya yolculuk yaptı. Katıldıkları Yıldızlar ve Gezegenler Macerası Programı öğrencileri uzay bilimleri ve teknolojileri alanında bilinçlendirmeyi hedefleyen yoğunlaştırılmış program hakkında bilgi aldı. Öğrenciler bu program ile Uzay mekiği simülatörü kullanarak, yer kontrol merkezi ve uzay istasyonu entegrasyonuyla sanal uzay uçuşu yaparak, uzayda yaşam, astronot kıyafetleri ve temel astronomi eğitimlerini öğrendiler.



Öğrenciler program sonunda kamptaki aktiviteleri değerlendirerek gerçekleşen mezuniyet töreni ile programa katılım sertifikalarını aldılar. - AYDIN