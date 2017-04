Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri Ön Müracaatları Başlıyor

Uluslararası arenada öğrencilerinin kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettiren ve Türkiye'nin gururu olmayı başaran Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri; başvuru taleplerini 1-12 Mayıs tarihleri arasında "ApplyFenTek" uygulaması üzerinden alacak.

Bahçeşehir Koleji tarafından 2006 yılında İstanbul Bahçeşehir'de kurulan Fen ve Teknoloji Lisesi, Türkiye'de fen eğitimine getirdiği farklı bakış açısıyla öne çıkarken, yetiştirdiği gençlerle de ülkenin geleceği için umut aşılamaya devam ediyor. Diğer fen liselerinden farklı olarak, öğrencilere üniversite standartlarında eğitimlerin verildiği, fakültede derslere girme imkanı sunulduğu fen ve teknoloji liselerinde öğrenciler erken yaşta iş hayatı tecrübesi de yaşayabiliyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinin, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Samsun'da kampüsleri bulunuyor. 2017-2018 eğitim yılında ise İstanbul Basın Ekspres, Antalya Konyaaltı ve Eskişehir'de açılıyor.

Fen ve Teknoloji Liseleri, analitik düşünme becerisine sahip, araştırmacı, bilimin gücüyle hareket eden, yenilikçiliği içselleştirmiş, girişimci, toplum sorunlarına çözümler üreten ve dünya ile rekabet ederek ülkemizin geleceğine yön verecek bir nesil yetiştiriyor.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan STEM eğitim sistemini merkezine alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde, temel fizik, kimya, matematik ve biyoloji derslerinin yanı sıra öğrencilere Bahçeşehir Üniversitesinin akademisyenleri tarafından mühendislik fakültelerinde okutulan temel mühendislik dersleri de veriliyor.

Online Başvuru için: www.applyfentek.com

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Liselerinde okumaya hak kazanmak için merkez geçiş ortak sınavında alınan derecenin yanı sıra mülakatlardan da başarıyla geçilmesi gerekiyor. ApplyFenTek uygulamasına katılmak için Mayıs ayında www.applyfentek.com sitesi üzerinden online kayıtlar başlıyor. Ön başvuru sonuçları açıkladıktan sonrabaşvuruda bulunan öğrenciler kişisel hedefleri, projeleri, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmalarına göre akademik bir kadronun değerlendirmesine tabii tutulacaklar. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde okumaya hak kazanacak öğrenciler www.applyfentek.com sitesinden duyurulacak.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri; M.I.T, Stanford University, Yale University başta olmak üzere dünyanın en önemli üniversitelerinden kabul alıyor.

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri öğrencilerinin büyük bölümü üniversite eğitimlerine yurt dışında devam etmeyi tercih ediyor. Özellikle ABD'de bulunan ve dünya sıralamalarında ilk sıralarda yer alan birçok üniversiteden "Tam Burslu" olarak kabul alıyor. Mezun olduklarında dünyanın her yerinde geçerliliği olan bir dijital CV'ye sahip olan öğrenciler, ABD başta olmak üzere dünyanın en saygın üniversitelerinde kabul görüyorlar. Bugün aralarında Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Yale University, University Of Chicago, Northeastern University, Case Western Reserve University, Worcester Polytechnic Institute, University Of Denver ve Illinois Institute Of Technology'nin olduğu saygın üniversitelerde birçok Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi burslu olarak eğitim alıyor.