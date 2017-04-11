Bahçeşehir'de "Evet" ve "Hayır" Propagandacıları Arasında Gerginlik

Bahçeşehir'de kapalı pazar yerinin girişinde "evet" ve "hayır" bayraklarının karşılıklı sallandığı bu alanda yarım saat önce iki grup arasında gerginlik yaşandı. Geringinlik, olay yerine polis gelmeden önce tarafların kendi çabalarıyla sonlandırıldı, ardından marşlar çalınmaya devam etti, flamalar ve bayraklar olaysız sallandı.



GERGİNLİK KAMERADA



Ancak cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde yarım saat önce taraflar arasında ciddi bir gerginliğin yaşandığı görülüyor. Gerginliğin boyutunun ve katılanların sayısının büyüdüğü anlarda sıkılmış yumruklar da yansıyor görüntülere. Ama yumruk sıkanların da, gerginliğe sinirleri gerilerek dahil olanların da, araya giren arkadaşları tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.



"POLİS SİLAHLI KİŞİYİ ARAMADI"



Olaylara tanık olduğunu söyleyen -hayır- aktivisti bir kadın, -evet- propagandası yapanların gerginliğe zemin hazırladığını söyledi. Olaylar sırasında silah ve bıçak taşıyan kişler gördüklerini, bunu olay yerine gelen polise söylemelerine rağmen polisin üst araması yapmadığını, bunun gerekçesini de 'bu durumda herkesin üstünü aramamız lazım" şeklinde belirttiğini iddia etti. Evet aktivisti katılımcılar gerginlikle ilgili konuşmak istemedi. - İstanbul