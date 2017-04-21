Bahçesaray Müftüsü Eker, Göreve Başladı

Van'ın Bahçesaray Müftüsü Dr. Celal Eker göreve başladı.



Van'ın Bahçesaray ilçe müftülüğüne atanan Samsun'un İlkadım ilçe müftülüğünde görevli Dr. Celal Eker, görevine başladı. Hafta içi ilçeye gelerek göreve başlayan Eker, cemaatle cuma namazında tanıştı. Verdiği vaaz sonrası kendini Bahçesaray halkına tanıtan Eker, hutbenin ardında da Cuma namazını kıldırdı. Namaz sonrası vatandaşlar, müftü Eker'i tebrik ederek hoşgeldin dileklerinde bulundular. - VAN