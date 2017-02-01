Bahçesaray Kaymakamı Karabektaş, Çığda Tehlike Atlattı

VAN'ın Bahçesaray İlçesi Kaymakamı Serhat Karabektaş, ilçeden Van'a geldiği sırada 20 metre önlerinde çığ düştü. Büyük tehlike atlatan Kaymakam Karabektaş ve yanındakiler yarım saat süren yol açma çalışmasının ardından Van'a ulaştı.



Bahçesaray Kaymakamı Serhat Karabektaş, dün saat 11.00 sıralarında ilçeden Van'a gelmek için yola çıktı. Yoğun tipinin olduğu bölgede Kaymakam Karabektaş'ın içinde bulunduğu aracın 20 metre önüne çığ düştü. Büyük tehlike atlatan Kaymakam Karabektaş ve beraberindeki 2 araçta bulunanlar durumu karayolları karla mücadele ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yolu çığdan temizleyerek yolu açtı. Kaymakam Karabektaş, büyük tehlike atlattıklarını belirterek, "Van'a doğru yola çıktık. ve yolda hemen 20 metre önümüzde çığ düştü. Ekipler bize yakın bir bölgedeydi. Hemen gelip yolu açtılar ve biz yolumuza devam ettik. Bahçesaray yolu şu an tipi nedeniyle kapalı" diye konuştu.



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