Bahçesaray'da Yüzde 68'lik Piknik

Van'ın Bahçesaray ilçesinde referandumda yüzde 68 evet çıkmasıyla AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, çalışmalara katılanları piknikle ödüllendirdi.



Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen referandum seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 51.4, evet, yüzde 48.6 hayır çıkarken, Van'da ise yüzde 42.72 evet, yüzde 57.28 ise hayır çıkmıştı. Van'ın 14 ilçesinden biri olan Bahçesaray'da ise rekor sayıda yüzde 68'lik evet çıkmıştı. Bundan dolayı AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, seçim propagandası boyunca kendisini yalnız bırakmayan parti teşkilatı ile piknik ortamında mangal sefası yaptılar.



Seçim çalışmalarını ve seçimi değerlendiren Sabırlı, "Bugünkü yemek programının amacı 16 Nisan'daki referandum çalışmamızda 54 gün boyunca alanda çalıştığımız 20 kişilik ekibimiz ve dışarıdan günü birlik katılan kardeşlerimizle birlikte bir hasbihal edip en azından günün yorgunluğunu atalım dedik. O günün çalışmalarını tatlı sohbetlerini yeniden pekiştirmek amaçlı bir yemek tertipleyelim dedik. Güzel bir yemek ortamı oldu. Emeği geçen tüm kardeşlerimize Allah razı olsun. Çünkü biz bugünlerde bir olamazsak yarın yine önümüzde bir seçim var, yine benim bu kardeşlerimin her birine ihtiyacım var. Seçim bitti onlar da bitti mantığıyla sergilediğin zaman kayıptan başka bir şey değildir. Günübirlik çalışmak yerine uzun vadeli kardeşçe birbirini tutacak bir teşkilatı ruhuyla çalışıyoruz. Ben hiçbir zaman kendi yönetimimizin içerisinde hiçbir kardeşime başkanlık ruhuyla, başkanlık sıfatıyla yaklaşmadım. O sıfatları hiçbir zaman kullanmadım. He zaman onlar benim başkanım, ben onların ekip arkadaşı olarak birlikte yol aldık. Allah'a şükürler olsun bunu meyvesini ekip olarak da aldık" dedi.



"Seçimde çalışan mesai arkadaşlarıma 1 haftalık Antalya tatili"



Seçim çalışmalarında yüzde 70 hedef belirlediklerini ifade den Sabırlı, "Biz çok çalıştık hedefimiz yüzde 70 diye bir kota koymuştuk ekip olarak. 54 gün boyunca seçime başladığımız zaman arkadaşlarla yüzde 70 aldığımız zaman ekipteki bütün arkadaşlarımızı Umre'ye götürecektir. Yüzde 70'i in altında kalırsak Umre değildir sizi ben Antalya'ya tatile götüreceğim diye bir söz vermiştim. Yüzde 68'de kaldık. Yüzde 2'lik eksiğimiz oldu. Oda biz nerede hata yaptık, İnşallah bir dahaki seçimde hedefimiz onun üzerin bir 10 daha bırakıp yüzde 80 olgusuyla inşallah yetişiriz. Şimdi arkadaşlarımıza seçim boyu söz verdiğimiz o performanslarına karşılık 1 hafta boyunca stres atabilecekleri Antalya'ya götüreceğiz. Biz seçim bitti çalışma bitti değil, yeniden çalışmak için şimdi de köyleri teşekkür amaçlı ziyaretlerimize pazartesiden itibaren başlayacağız. Bize oy veren de vermeyen de tüm hanelere, evlere girip teşekkür edeceğiz. Daha önce gittik oy istedik, şimdide gidip siz bize oy verdiniz biz size teşekkür ediyoruz diyeceğiz. Yeniden diriliş için, ülkemizin selameti için, bir oyda bir oy diyerek sandığa gittikleri için onlara teşekkür etmek için ayaklarına gideceğiz" dedi.



Kar, çamur demeden seçim çalışmalarına katılarak büyük özveride bulunan mesai arkadaşlarına küçük bir jest yaptığını ifade eden Sabırlı, "Bunun da sebebi biliyorsunuz köylerde çamur, kar içerisinde seçim çalışmaları yaptık. Bazı yerleri çamurdan dolayı araçlarımız çıkmadığı için yürüyerek gittik Tabii bu 54 günlük zaman içerisinde çok arkadaşlarımızın ayakkabıları eskidi, yırtıldı. Hatta ben üç ayakkabı değiştim. İşte ben de seçim sonrası arkadaşlara bu sözü verdim ve şimdi ayakkabıları dağıttık. Bizde nezaketen gittik görüştük. Allah razı olsun Burhan Kayatürk'ten de destek aldık. Onun desteği ile ayakkabıları aldık ve hediye ettik. Allah kendisinden de razı olsun. Bu arada Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendi de Antalya tatilini kendileri üstlendi. İki yaşlı amcamızı da inşallah il başkanımız Zahir Soğanda'nın destekleriyle Umreye göndereceğiz. O söz vermişti. O göndermezse ben göndereceğim. Biz ana kademe, gençlik kolları kadın kolları hep birlikte çalıştık. Bu başarı sadece Cumali Sabri'nin değil, bu başarı bütün Bahçesaraylıların. Bu başarıya herkesin hakkı ve katkısı vardır. O yüzden herkesten Allah razı olsun, oy veren de vermeyen de bizim kardeşimizdir. Bizim iş bir ayrım gayrımız yoktur. Bizim ayrı gayrı yapmak gibi bir lüksümüz yoktur" şeklinde sözlerini tamamladı. - VAN