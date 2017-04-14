Bahçelievler'de Silahlı Saldırı

Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde silahlı bir kişinin rastgele açtığı ateş sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, dün akşam 22.30 sıralarında bir kişi Mahmutbey Caddesi'nde yolda yürüyen vatandaşlara rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralanırken şüpheli olay yerinden uzaklaştı.



Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.



Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.



Ekipler, şüphelinin Eray A. (21) olduğunu tespit etti. Şüpheli Eray A'nın kız kardeşi ile tartıştıktan sonra saldırı olayını gerçekleştirdiği ileri sürüldü.



Eray A'nın emniyette yağma ve yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi.



Polisin şüpheli Eray A'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.