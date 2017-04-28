Bahçelievler'de Sokak Ortasında Kurşun Yağdıran Maganda Yakalandı

Bahçelievler'de 13 Nisan günü cinnet getirdikten sonra rastgele ateş ederek Tural Asadol'un öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaydan sonra kayıplara karışan Eray A. Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre Eray A. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Nisan'da İstanbul Bahçelievler'de 21 yaşındaki Eray A.,belinden çıkardığı silahla gelişi güzel ateş etmeye başladı. Sokakta önüne geçeni vuran Eray A. olay yerinden kaçarken, yaralanan şahıslar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Eray A.'nın kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra sokakta rastgele ateş ettiği iddia edildi.

"BUGÜN HERKESE SIKACAĞIM"

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'n oturunan Cenk İ. önceki akşam arkadaşı Eray A.'yı cep telefonundan arayarak buluşmak istediğini söyledi. Eray A. ise, 'Bugün herkese sıkacağım' diyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra da şahıs, mahallede önüne gelene kurşun yağdırdı.

SİLAHI KAFAMA DAYADI VE TETİĞE BASTI

Cenk İ., polise verdiği ifadede, "Eray'ı aradım. Nerde olduğunu sordum. Görüşmek istedim. O da bana 'Bugün herkese sıkacağım' dedi. Ben de 'Kimseye sıkma, gel bana sık' dedim. Daha sonra dışarı çıktığımda silah seslerini duydum. Sesinin geldiği yere gittiğimde Eray'ın herkese ateş ettiğini gördüm. Beni görünce de yanıma geldi. Kafama silahı dayadı. Tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine elinde bulunan silahı alarak fırlattım. Eray olay yerinden kaçtı. Polisler gelince de silahı attığım yeri gösterdim." dediği öğrenildi.

SEVGİLİSİYLE TARTIŞTIĞI İDDİASI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eray A.'yı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor. Eray A.'nın kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra dışarı çıktığı, önce kendisine yol vermeyen 2 kişiye, daha sonra da 'Neden bakıyorsunuz' diyerek sokaktaki vatandaşlara ateş ettiği iddia edildi.

En son gasp suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen Eray A.'nın çeşitli suçlardan poliste 17 kaydının olduğu öğrenildi.