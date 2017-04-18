Bahçeli: Ysk, 'Evet' ya da 'Hayır' Tercihlerinin Hangi Partilere Ait Olduğunu Ölçen Bir Çalışma...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sonuçları sonrasında MHP seçmeninin yüzde 80'inin 'hayır' oyu verdiği iddialarına ilişkin "Yüksek Seçim Kurulu acilen bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa evet yada hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır. Oy mu kaybettik, oy mu kazandık belli olmalıdır" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP'nin oy kaybettiği ve parti tabanın yüzde 80'inin halk oylamasında 'hayır' oyu kullandığı yorumlarına sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulunan MHP lideri Bahçeli, "Yüksek Seçim Kurulu acilen bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa evet yada hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır. Oy mu kaybettik, oy mu kazandık belli olmalıdır. 1 Kasım 2015 seçimine göre AKP-MHP toplamda yüzde 10.5 oy kaybetmiş. Dillerdeki bayağı ve çarpık hikaye budur. ve bu bahaneyle MHP'ye hücum edilmektedir. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar diz dize yanak yanağa ise şimdilerde MHP'ye en çok saldıran alçaklar onlardır. Bunların cinsiyeti erkek veya kadın olabilir. Görünüşleri, bugünlerdeki maskeleri de kimseyi aldatmamalıdır. Hala lehine çalıştıkları yer bellidir. MHP 16 Nisan'da üstlendiği milli sorumluluğu vakarla yerine getirmiştir" diye konuştu. - Ankara