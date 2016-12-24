Bahçeli - Yeni Anayasa Tartışmaları

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılarak konuşma yaptı.