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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılarak konuşma yaptı.
Bahçeli - Yeni Anayasa Tartışmaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılarak konuşma yaptı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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