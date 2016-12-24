TÜMÜ
Haberler Search
Bahçeli - Yeni Anayasa Tartışmaları

Bahçeli - Yeni Anayasa Tartışmaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılarak konuşma yaptı.

Bahçeli - Yeni Anayasa Tartışmaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlenen sertifika törenine katılarak konuşma yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads