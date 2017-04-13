Bahçeli'ye Bayraklı Teşekkür

Bayrak krizi sırasında Kerkük'te bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Güngör Yavuzaslan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Kerkük'teki Türkmenlerin gönderdiği bayrağı takdim etti.



Yavuzaslan, bayrak krizinde gösterdiği tavır nedeniyle Türkmenler tarafından iletilen teşekkür mesajlarını ve Kerkük Valiliği önünde gerçekleştirilen yürüyüş sonrası üniversiteli gençlerin çektiği teşekkür videolarını da Bahçeli'ye iletti. Kerkük Valiliği önünde gerçekleştirilen yürüyüşte ilk açılan bayrağı Bahçeli'ye teslim eden Yavuzaslan, bayrak krizi sırasında yaşanılanları ve Kerkük'teki son durumu Bahçeli'ye anlattı.



Kerkük Üniversitesi Türkçe Bölümü Öğrencisi Yusuf Eyüp'ün videosunu Bahçeli'ye izleten Yavuzaslan, Bahçeli'ye Kerkük'te büyük sevgi ve saygı duyulduğunu ifade etti. Videoyu izlerken Bahçeli'nin duygulandığını söyleyen Yavuzaslan, Yusuf Eyüp'ün videoda şu ifadeleri kullandığını belirtti; "Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye bütün gençler adına teşekkürlerimi sunuyorum. O bizim hep yanımızda oldu. Kerkük'ten kucak dolusu sevgi ve saygılarımı Başkanımız Devlet Bahçeliye gönderiyorum"



Cephe hattı ile ilgili bilgiler verdi



DEAŞ'la mücadelenin yaşandığı cephe hattı ile ilgili Bahçeli'ye bilgiler veren Yavuzaslan, "28 Mart'ta Kerkük İl Meclisi tarafından tek taraflı alınan Kerkük'e IBKY Bayrağı asılması kararı sonrası yaşanan krizi alandan dünyaya duyurdum. Kerkük Tazehurmatu nahiyesine bağlı Beşir Köyü'ne giderek, Türkmen askerler ile bir araya geldim. DEAŞ'la mücadelenin yaşandığı cephe hattına giderek cephede nöbet tutan Türkmen gençlere moral verdim" dedi. Türkmen bayrağını memnuniyetle kabul eden Bahçeli, Yavuzaslan'a ziyaretinin anısına Kur'an'ı Kerim hediye etti.



Ziyaretten memnun kalan Bahçeli, Bartın'a ve Kerkük'e selam gönderdi. - BARTIN