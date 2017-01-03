Bahçeli: 'Ülkem, Milletim, Vatanım Haykırışıyla Yanıp Kavrulan Herkesle Beraberlik Şarttır, Tarihi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Hiçbir ayırım yapmadan, bayrak, vatan ve millet olarak, paydasında buluşmanın zamanı gelmiştir. Göğsünü gere gere ülkem, milletim, vatanım haykırışıyla yanıp kavrulan herkesle beraberlik şarttır, tarihi bir önemdedir. Beraberce mutlu günlere doğru katedeceğimiz daha nice yıllar vardır ve olmalıdır. Bütün samimiyetimizle ve muhabbetle ortak paydamıza saygı gösteren herkese elimizi uzatıyoruz. Ancak bölünme gayreti içerisinde olanları da affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz" dedi.