Bahçeli: Türkiye Asıl Hedeftir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Füzeler havalarda uçuşuyor, bombalar peş peşe patlıyor. Yanı başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul Yenikapı'da düzenlediği mitingde konuştu. MHP'ye yönelik eleştirileri yanıtlayan Bahçeli, "MHP ne yapıyor diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortalıkta geziyor. Gazete köşelerinde kirli kalemleriyle iftira atıyorlar. Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bre hayasızlar, bre hayırsızlar, Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle iç içe, meydanlarda, salonlarda, Anadolu'nun bağrında, hala anlamıyor musunuz? Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Çünkü üç maymunu oynuyorlar, tezvirat tekeri, nifak dümeni çevirmekle oyalanıyorlar. En iyi yaptıkları çarpıtmak, meslekleri karıştırmak, meseleleri saptırmak. Amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Biz bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz. Vatana 'evet' diyoruz, ödleri patlıyor. Bayrağa 'evet' diyoruz, öcü görmüş gibi parlıyorlar" dedi.



"BEKAMIZ ÇOK CİDDİ RİSK ALTINDA, FİİLİ SİSTEM ÇÖZÜLMELİ DEDİK"



Anayasa değişikliği konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verdikleri destek nedeniyle eleştirildiklerini hatırlatan Bahçeli, "Neden sistem değişikliği konusunu ısıtıp gündeme getirmişiz. Yattılar kalktılar bunu konuştular. Döndüler dolaştılar bunu seslendirdiler. 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra koalisyon kurulmadı, suçlandık. Milli yeminlerimizi yok sayarak CHP-HDP'nin yanında durmamız projelendirildi, tutmayınca saldırıya uğradık. İstek ve irademiz dışında koalisyon kurulmadı, retçi olduk. Ülkemiz 1 Kasım'da seçime gitti, sorumlu görüldük. 'Seçim hükümetinde PKK'yla olamayız' dedik, korkak gösterildik. 1 Kasım'dan sonra MHP'ye FETÖ bağlantılı saldırı başladı, Pensilvanya hücreleri hareketlendi, kriptolar kanlandı, canlandı; taviz vermedik, kurultaydan kaçmakla eleştirildik. Bekamız çok ciddi risk altında, fiili sistem çözülmeli dedik, 'evetçi' olmakla mimlendik. Türkiye'ye destek verdik, milli duruş gösterdik; 'yedek lastik', 'baston', 'can simidi', 'vagon' olarak alçakça itham edildik. Geçmişte Türk milleti için itiraz ettiğimizde saldırıya uğradık. Bugün 'evet' diyoruz, yine aynısı yaşanıyor. Bizi anlamayanlar, anlamak istemeyenler paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşliyorlar" ifadelerini kullandı.



"HER ZAMAN MİLLET, HER ŞARTTA DEVLET DEDİK"



"Evet, biz Türkiye'de fiili bir açmaz olduğunu açıkladık" diyen Bahçeli, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bunun tamir ve telafisinin acil olduğunu söyledik. Devlet anayasal yörüngeden çıkmıştı. Türkiye kör topal gidemezdi. Ne olursa olsun ilimizi, yani yurdumuzu sakınmak, yani korumak zorundaydık. Bedelini ödemeyi peşinen göze alarak töreyi, yani hukuk ve anayasayı hakim kılmalıydık. Çünkü devlet demek, hukuk demektir. Devlet töredir, töre devlettir. Bu yalın gerçeği 15 Temmuz'dan sonra gördük mü? Bu ihtiyacı 15 Temmuz'dan sonra şiddetle duyduk mu? Elbette evet, her zaman millet, her şartta devlet dedik, irade gösterdik" şeklinde konuştu.



"KAÇACAK TEK YERLERİ YA KANDİL, YA DA PENSİLVANYA'DIR"



Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2007 yılında yaşanan 367 krizini anımsatan Bahçeli, "367 toplantı yeter sayısı icat eden kokuşmuşlar Türkiye'yi köşeye sıkıştıracaklarını sanmışlardı. Ama kendileri milli irade tarafından süpürülüp atılmıştı. 16 Nisan'ın meşruiyetini sorgulayan emekli savcı, o yıllarda revaçta ve bugünkü hayırcıların gözdesiydi. Bu gafil her taşın altından başını çıkardı, her fırsatta TBMM'nin önüne taş koymaya kalktı. Dün yapamadı, Allah'ın izniyle yine başaramayacak. Hepsinden mühimi de, 15 Temmuz'da bir felaket yaşadık. FETÖ darbe teşebbüsünden son anda kurtulduk. İşgalden son anda yakayı kurtardık. '16 Nisan'da yüzde 100 evet çıksa da meşruiyeti yoktur' diyen, CHP'nin kayığına binip MHP'nin kıyılarına ok atan, demir parmaklıklardan tutup çamur siyasetine yatan tükenmiş siyaset kaçkınlarına uyku bile artık haramdır. Dünya üzerinde bunlara rahat ve huzur kalmamıştır. Sonları gelmiş, işleri bitmiş, fitnelerinde boğulma vakti yaklaşmıştır. Bir CHP milletvekili, 'evet' diyenleri İzmir'e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de, bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır. Kaçacak tek yerleri ya Kandil, ya da Pensilvanya'dır. Durmasın CHP 'hayır' desin, susmasın PKK 'aman bittik' diye 'hayır' türküsü söylesin. Eli kanlı Aydınlıkçılar 'hayır' mayası çalmaya, FETÖ'cü hainler 'hayır'ı savunmaya, DHKP-C, Avrupa ülkeleri 'hayır' propagandasına devam etsinler. Şunun şurasında 16 Nisan'a bir hafta vardır. Milli hesap bir hafta sonra görülecektir. İstanbul bir hafta sonra demokrasi hazımsızlarına dersini verecektir" diye konuştu.



"15 TEMMUZ'DA BAŞINI KALDIRANLARIN TEKRAR DOĞRULAMAMASI İÇİN 16 NİSAN TARİHİ BİR FIRSATTIR"



Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Türk milletine yüzyıllardır diş bileyen emperyalistler, 15 Temmuz'da tekrar hücuma geçtiler. 15 Temmuz'da hoca kılığına giren insanlık müsveddesi Türk milletine ateş emri verdi. FETÖ'cüler el koydukları tankları milletimizin üzerine sürdüler. Polis ve asker kılığına giren katiller vatan evlatlarını şehit ettiler. 15 Temmuz'da milli birliğimizi hedef aldılar. Devletimizin diz çökmesini amaçladılar. Kanlı bir iç savaş çıkarmayı denediler. Sizler destansı bir mücadeleyle tüm dünyaya sadece demokrasi değil, aynı zamanda cesaret, irade ve insanlık dersi verdiniz. 15 Temmuz'da başını kaldıranların tekrar doğrulamaması için 16 Nisan tarihi bir fırsattır. 15 Temmuz'da piyonlarını kaybeden haçlı kafilesini 16 Nisan'da mat etmek vicdani bir sorumluluktur. Bakınız çevremize. Görünüz Irak'ta, Suriye'de neler olduğunu. Bebeklere kimyasal silahlarla saldırıyorlar. Masumlara kan kusturuyorlar. Mazlumlar zalimler tarafından vuruluyor. Etrafımızda harcı cinayet, temeli vahşet olan yeni bir dünya kuruluyor. Füzeler havalarda uçuşuyor, bombalar peş peşe patlıyor. Canlar gidiyor, sınırlar değişiyor, ülkeler tuzağa çekiliyor. Yanı başımızda insanlar ölüyor, insanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bu aziz ve cennet ülke hunhar niyetlerin, menfur hedeflerin, vandal emellerin ucundadır. Bir olmalıyız, hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz. Teslim olamayız, olmayacağız. Taviz veremeyiz, vermeyeceğiz. Başka şansımız yok. Başka gideceğimiz ülke yok. Başka seçeneğimiz yok. Tökezlersek üzerimize çullanırlar. Düşersek varlığımızı çürütürler. Devleti güçlü yapmalıyız. Anayasayı hakim kılmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizin ortak paydasında buluşmalıyız. Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız."



(Mehmet Altunışık / İHA)