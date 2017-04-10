Bahçeli Talimat Verdi, MHP'li Başkan Görevden İstifa Etti

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevinden ayrıldığını açıkladı. Pehlivan, son nefesine kadar liderin emrinde olduğunu söyledi.

"SON NEFESİME KADAR EMRİNDEYİM"

Geçen Ekim ayında MHP Genel Merkezi tarafından MHP Aydın İl Başkanlığı görevine getirilen Burak pehlivan, yine genel merkezin isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığını açıkladı. İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Pehlivan, "Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda il başkanlığı görevimi sonlandırmış bulunmaktayım. Son nefesime kadar liderimiz ve hareketimizin emrinde olduğumu belirtmek isterim" dedi

İLÇE KONGRESİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Pehlivan, dün apılması gereken ilçe kongresini bazı olumsuzluklar nedeniyle iptal ettiğini açıklamıştı.

Pehlivan açıklamasında şunları söylemişti:

Kongre divan heyeti olarak yönetim sırasında kongrenin ilerleyen zamanında doğabilecek bir kısım olumsuzlukları sezdik. Yapılacak kongremiz kutlu davamıza gönül vermiş arkadaşlarımın demokratik bir yarışı olacaktı. Milliyetçi Hareket Partisine yakışır bir salon hazırlanmış, aday arkadaşlarımız da hizmet yarışına yakışır bir güzellikte, ülkücü kardeşliği en güzel şekilde ortaya koymakta iken; güzel ortamı sabote etmeye hevesli, nefsi taleplerini gündeme getirme gayretinde olan, teşkilat disiplini dışına çıkmış, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye gerek sosyal medya gerekse basın üzerinden her türlü çirkinliği sergileyen, malum şahıs ve şahısların salona girmeleri ile başlayan sürecin sağlıklı bir kongre ortamı sağlamayacağı gerekçeleri ile kongrenin ileri bir tarihte yapılması kararı ile bugünkü kongre iptal edilmiştir.