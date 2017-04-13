Bahçeli: Pazarlık İddialarını Ortaya Atanlar Şerefsizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referandum sürecinde ilk kez bir canlı yayına katılarak Star Tv-NTV ortak yayınında Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

2007'deki referandum da Cumhurbakanı'nın halk tarafından seçilmesini öngeren değişikliği uygun görmedikleri için MHP olarak 'hayır' dediklerini anlatan Bahçeli, daha sonra doğan fiili durum nedeniyle bugün evet dediklerini söyledi.

Bahçeli, MHP'nin AK Parti ile pazarlık yaptığını iddia edenler için ise "şerefsiz" ifadesini kullandı.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Pazar gününü mutlaka ve mutlaka sandığa giderek milletimizin geleceği için sandığa gidip tercinizi ortaya koymalarını istiyoruz. Türkiye'de 9 Ocak'tan itibaren TBMM'ye getirilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin değerli milletvekillerinin tamamı tarafında sunulmuş olan bir anayasa değişikliği metni üzerinde hem meclis içinde hem de meclis dışında çok yoğun tartışmalar olmuştur. Hala devam etmektedir bu tartışmalar.

"GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bütün siyasi partilerimiz, değerli liderleri, milletvekilleri, meclisteki grup başkanvekilleri ve kamuoyunda uzman olarak bilinen başta bizim insanlarımızla birlikte basınımızın değerli temsilcileri her akşam konu üzerinde tartışmalarını sürdürmüş ve halkımızın daha iyi anlaması için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar bu değerlendirmeler ışığında milletimiz sandığa giderek kendi tercihini ortaya koyacaktır ve sonuç milletimiz açısından geleceğimizin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

"ÖNCELİĞİMİZ MİLLET VE DEVLETTİR"

Siyasi partilerimiz seçin beyannamelerinde, parti programlarında önceliklerini özellikle 82 anayasasının katı şartlarını daha demokratik ve normalleşme sürecine taşıyabilecek bir değişimi ve bir yeni anayasa anlayışı ifade etmişlerdir.

Bu değişim ve yeni bir anayasa anlayışı farklı farklı topluma aktarılmıştır ama bütün siyasi partilerimizde bu görüş hakim hale gelmiştir. 82 anayasasının kesin olarak değiştirilmesi konusunda ve yeni bir anayasaya ihtiyaç konusunda kanaat ortaya koymuşlardır.

MHP'nin önceliği milletimiz ve devletimizdir. Yakın bir tehdit varsa bizim açımızdan beka sorunudur.

"GEÇMİŞ REFERANDUM'DA HAYIR DEMİŞTİK"

Geçmişte parlamenter sistemi savunmamızın nedeni vardı. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince durum değişti. Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesine hayır oyu vermiştik. Bölünme ötesinde istikrarsızlık ve kriz riski gördük. Uygulamadaki yönetim şekli anayasal değil. Fiil durum dayatma demektir, görevin aşılması vardır. Cumhurbaşkanı'nın görev alanına çekilmesi mümkün gözükmedi. Devletimizi seviyorsak partiler üstü düşünmeliyiz.

"ŞEREFSİZLİK YAPIYORLAR"

("MHP, AK Parti ile pazarlık yaptı" iddiaları için) Bize pazarlık yaptı diyenler büyük hata işliyorlar. Eğer bunlar MHP'li ise şerefsizlik yapıyorlar. MHP herhangi bir partinin yedek lastiği değildir.