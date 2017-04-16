Bahçeli Oyunu Kullandı, Mesajı Verdi: Milletimiz İçin Önemli Bir Dönüm Noktası

Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği referandumu için Ankara'da oyunu kullandı. Bahçeli, "Milletimiz için önemli bir dönüm noktası." dedi.

Bahçeli Oyunu Kullandı, Mesajı Verdi: Milletimiz İçin Önemli Bir Dönüm Noktası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Değişikliği Referandumu için Ankara'da oyunu kullandı.

"ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada; "Bugün vatandaşlık görevimizi yetiren getirme sebebiyle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Milletimizin hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ve Türkiye'de siyaset, gelecekle ilgili yeni bir yapılanmaya doğru gidecektir. O yüzden herkesin katılımı yüksek tutarak tercihini ortaya koyması dileğimizdir." dedi.





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