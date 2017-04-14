Bahçeli'nin 'Hayır' Diyeceği İddiasına MHP'den Yanıt: 'Evet' Diyeceğiz

MHP lideri Bahçeli'nin gündeme oturan sözlerinin ardından twitter'da #BahçeliHayırDiyor hastagh'i TT listesine girdi.

MHP SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Bunun üzerine MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin referandumda 'evet' yönünde oy kullanılacağı mesajı paylaşıldı.

İşte MHP hesabından paylaşılan o mesaj:

"Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, NTV canlı yayınında "Şimdi 'Eyalet sistemini getireceğiz' diye bir danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor ve Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise o zaman iki gün içerisinde eyalet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım" demişti.

ERDOĞAN 'BÖYLE BİR ŞEY YOK' DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise katıldığı canlı yayında "Danışmanımın bir açıklaması olmuş, almışlar onu çarpıtmışlar, ki danışmanım sonra değişik şekilde onu düzeltmeye yönelik açıklamalar yaptı. Ben ne diyorum, sen ona bak. Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok" diye konuşmuştu.