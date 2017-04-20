Bahçeli'nin Güneş Gözlüklü Fotoğrafları, Sosyal Medyanın Dilinde
Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin güneş gözlüklü fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin güneş gözlüklü fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güneş gözlüklü fotoğrafı yok denecek kadar az olan Bahçeli, fotoğraflarda makam arabasının arkasında, yol kenarında incelemelerde bulunurken görülüyor.