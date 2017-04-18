Bahçeli 'MHP'liler 'Hayır' Oyu Verdi' Yorumlarına Sert Çıktı: Bre Kemiksiz!

Referandum sonrası ilk grup konuşmasını yapan MHP lideri Devlet Bahçeli MHP tabanının büyük kısmının hayır oyu verdiği yorumlarına sert çıktı. Gazeteci Mehmet Tezkan'ın 'MHP tabanının yüzde 80'inin hayır oyu verdiği' yönündeki yazısına esip gürleyen Bahçeli, YSK'ya çağrı yaptı: Açık çağrımdır YSK acilen bir çalışma yapmalıdır imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır''

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Türk milleti iradesini göstermiş, yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Demokrasi hayatımızda bir milat, siyasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Milliyetçi Hareket başladığı bir işi yarım bırakmamış, verdiği sözün altında kalmamıştır. Bu ülke için ettiğimiz yeminler tutulmuştur. Bizde hile arayan 16 Nisan'da hüsrana uğramıştır.

"MİLLETİN AYAĞINDAKİ PRANGALAR SÖKÜLÜP ATILDI"

Vicdanımız rahat, gönlümüz müsterihtir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve benim ilkelerimiz doğrultusunda Evet dedik, bundan sonra da aynı kararlılığı sürdüreceğiz. Artık sistem tartışmaları, fiili karmaşa sona ermiştir. Neyi hedeflemişsek birer birer hayata geçmiştir. 16 Nisan referandumun sonuçlarına göre milletin ayağındaki prangalar sökülüp atılmıştır.

"KAZANAN TÜRK MİLLETİDİR"

16 Nisan'da destan yazan Türk milletiyle iftihar ediyorum. Milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan'a kadar üstün bir gayretle çalışan, kısıtlı imkanlarla çalışan dava arkadaşlarımıza ve tüm parti teşkilatımıza teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanına, sayın Başbakan'a, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. 16 Nisan'ın kazanan ve kaybedenleri bellidir. Kazanan Türk milletidir, kazanan tüm vatandaşlarımızdır, kazanan Türkiye'dir.

KAYBEDENLER KULÜBÜ

Kaybedenler kulübü ise oldukça karışık, kalabalık ve karmaşıktır. FETÖ yerle bir olmuş, PKK hapı yutmuş, PYD/YPG kaybetmiş, HDP dağılmış, DHKP-C darbe yemiştir. CHP ise yine baltayı taşa vurmuştur.

"SİSTEM TARTIŞMALARI TEDAVÜLDEN KALKMIŞTIR"

Bir ara bıyık altından gülenler, şeytanla bile aynı kareye girecek kadar gözlerini hırs bürüyenler 16 Nisan'da silinip gittiler. 16 Nisan 80 milyonun demokrasi zaferidir, milli bir uyanıştır. Bunu görmek ahlaken bir mecburiyettir. Bu zaferi gölgelemeye çalışanlar, mahşeri vicdanda mahkum olacaktır. Türk milleti 16 Nisan günü sandık başına giderek, anayasa değişikliklerine olur vererek bu bahsi açılmamak üzere kapamıştır. Sistem tartışmaları tedavülden kalkmıştır. 16 Nisan'da seçim yapılmamış, partiler oylanmamıştır. Yalnızca anayasa değişikliği ile ilgili milettimize müracaat edilmiştir. Bir kaşık suda fırtına koparıp, 16 Nisan'ı hazmedemeyenler karanlık çevrelerdir. Ortadaki demokratik tabloya saygı ve riayet gerekirken, kriz tetikçileri harekete geçmiştir. Halk oylamasında yüzde 50 artı 1'e ulaşan tercih meşrudur, hukukidir.

KAOS LOBİSİ FAALİYETTE

Kaos lobisi ar damarı çatlamışçasına faaliyettedir. Yerli ve yabancı odaklar son kozlarını oynamaktadır. Bildik ve tanıdık simalar kargaşaya çanak tutmaktadır. 16 Nisan'da millet tarafından boğulduklarından haberleri yoktur. 16 Nisan akşamı, sandıkların açılıp sonuçların açıklanmasıyla birlikte, bir kısım kimliksiz, kişiliksiz provokatör MHP'yi hedef almıştır. Utanmasalar, 81 ilde kurulan tüm sandıklara hangi partiden oy geldiğini anlatmaya çalışacaklardı. Allahtan bu kadar alçalmayı başaramadılar. Yine de bulanık suda balık avlamak için küflü oltalarını salladılar. Partimize gönül veren kardeşlerimizin yüzde 80'inin oy vermediğini ahlaksızca söylediler.

"EDERLERİ 1 DOLAR"

FETÖ'yü hesaba katan yoktur, kripto damarı gören yoktur, MHP'ye yüklenilmektedir. Pensilvanyalı hainle kimin hatıra fotoğrafı varsa, kimler bir zamanlar yanak yanağa ise şimdi de MHP'ye saldıranlar onlardır. Bunların maskeleri kimseyi aldatmamalıdır. Hale aidiyetleri belirgindir. Bunların gözleri Pensilvanya'da, ederleri 1 dolardır.

"MHP'Yİ TAŞA TUTTULAR"

Bunlar Evet kararının sandıktan çıkmasından sonra çılgına dönmüşlerdir. Kalan son nefesleriyle MHP'yi taşa tutmuşlardır. İftira ve ithamlarında çırpına çırpına perişan olacaklardır. Aziz dava arkadaşlarımın büyük bir çoğunluğu Türkiye için Evet demiştir. FETÖ için PKK için Hayır diyenler bunu anlayamaz. Bu korkak ve işbirlikçilerin korkusu büyüyen milli birlik şuurudur. İplerini tutan efendileri de aynı akıbete mecbur kalacaktır.

YSK'YA DESTEK ÇIKTI

16 Nisan aynı zamanda olgunluk imtihanıdır. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Ülkemizde hükümet sistemi 16 Nisan itibariyle değişmiştir. AGİT'in açıklamaları, 16 Nisan'da alınan sonuca yönelik kuşkulu tavrın geldiği noktayı özetlemektedir. Batı 16 Nisan'dan sonra da milli iradeyle hesaplaşmak için her fırsatı kullanacaktır. Yanlış hesap varsa, Türk milletinin azametiyle karşılaşacaktır. Bir başka tartışma da YSK'yı hedef almaktadır. Mühürsüz pusulalar konusunda YSK gerekli açıklamaları yapmıştır.

"BRE AHLAKSIZ, BRE KEMİKSİZ"

Milliyet Gazetesi'nde köşesi bulunan bir ezik şöyle yazmış: Referandumun kaybedeni MHP. Erzurum hariç MHP'nin güçlü olduğu her yerde hayır oyu çıktı. MHP tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi. MHP'yi zor günler bekliyor. Sen necisin bre ahlaksız, bre kemiksiz! Kafa var almıyor sanırsınız ki bidon! Bir başkası çıkmış bundan sonra bölünmüş, parçalanmış bir MHP olacak diye yazıyor. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları kurumuş, ya da zihinleri bulanmış ya da iradeleri körleşmiştir.

YSK'YA ÇAĞRI

YSK'ya çağrımız vardır. Tüm sandıklarda MHP'ye oy veren vatandaşlarımızın hangi oyu verdiğini göstermelidir. Oy mu kazandık oy mu kaybettik bilinmelidir.

Demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affedilmez. Kabul etseler de etmeseler de milletimiz 16 Nisan'da damgayı vurmuş evet demiştir. Böylesine siyasi nevruz gününü ilan etmiştir."

MEHMET TEZKAN NE YAZMIŞTI

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan dünkü köşesinde MHP'ye ilişkin şu yorumu yapmıştı:

"Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksiniz?

Vardı..

MHP..

Erzurum hariç, MHP'nin güçlü olduğu bütün illerde hayır oyu çıktı.. Örnek Adana.. Örnek Balıkesir..

Sonuç şu..

MHP'nin genel merkezi evet dedi..

MHP'nin tabanının yüzde 80'i hayır oyu verdi..

MHP'yi zor günler bekliyor. "