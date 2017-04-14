Bahçeli'den 'Zorunlu' Evet Mesajı
Bahçeli, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı danışmanının 'eyalet sistemi' söylemine tepki gösterdi.
Bahçeli, katıldığı televizyon programında, Cumhurbaşkanı danışmanının 'eyalet sistemi' söylemine tepki gösterdi. Twitter'da "BahçeliHayırDiyor" başlığı hakkında mesajların yoğunlaşması üzerine MHP lideri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, referandum da "evet" diyeceklerini tekrarladı.
Kaynak: Dunya.com
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