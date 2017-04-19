Bahçeli'den Ysk'nın Kararıyla Ilgili Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma ve lakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler. 16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı" dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından YSK'ya yapılan iptal başvurularının reddedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:



"Meşhur bir atasözümüzdür: 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz.' Benim sözümdür: 'Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.' 16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK'da denediler. Amma ve lakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler. 16 Nisan'a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı. Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı. Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz? Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın."



"16 NİSAN BİTMİŞ, SAYFA KAPANMIŞTIR"



"Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın" diyen Bahçeli, "16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Bildik bir sözdür: 'Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.' Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz" değerlendirmelerinde bulundu.



(İHA)