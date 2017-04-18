Bahçeli'den Şehitler İçin  Başsağlığı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Kaza sonucunda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bugün Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter görev uçuşu esnasında düşmüştür. Bu acı ve yürek yakan kaza sonucunda 7 polis, 1 hakim, 1 astsubay, 3 mürettebat olmak üzere 12 vatan evladı maalesef şehit düşmüştür. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu da bir Mehmedimiz şehit olmuştur. Muhterem şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şu anda vatan nöbeti tutan, üstün bir mücadele azmi, inanmış bir ruhla bekamızı savunan kahramanlarımızı Rabbim korusun, esirgesin diyorum." - Ankara