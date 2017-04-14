Bahçeli'den Eyalet Sistemi Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli, eyalet sistemi tartışması sonrası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın dediklerinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.
MHP Lideri Bahçeli, eyalet sistemi tartışması sonrası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın dediklerinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Binlerce kişinin ödemeleri bugün hesaba yatıyor!
-
İşte İstanbul'un trafik sorununu çözecek çılgın proje!
-
Dolar değer kaybetmeye devam ediyor
-
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor!
-
Polis olmak isteyenler dikkat! POMEM'e başvuru süresi uzatıldı
-
Altın durdurulamıyor! Tarihi zirveyi gördü
-
Erdoğan elindeki anketlerin sonuçlarını açıkladı