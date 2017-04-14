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Bahçeli'den Eyalet Sistemi Açıklaması
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Bahçeli'den Eyalet Sistemi Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, eyalet sistemi tartışması sonrası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın dediklerinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.

Bahçeli'den Eyalet Sistemi Açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, eyalet sistemi tartışması sonrası Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın dediklerinin kendisi için yeterli olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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