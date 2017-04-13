Başbakan ve Kılıçdaroğlu'na 'Bozkurt' Uyarısı: Doğru Yapmazsanız Metalci Olursunuz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli NTV, Star TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. Sunucu Bahçeli'ye, Başbakan Yıldırım ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları bozkurt işaretini göstererek, hangisinin doğru yaptığını sordu. Bahçeli'de "Benden iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Bu kadar ellerine bozkurtun yakıştığını görmekten mutluyum. Şimdi bu bozkurtu da iyi yapmak lazım. Doğru yapazsanız hevi metalci olursunuz." diyerek, doğru bozkurt işaretinin nasıl yapıldığını gösterdi.

İŞTE O DİYALOG

Sunucu: Hangisi doğru yapıyor diye size sormak istedim. Bir tarafta Binali Yıldırım'ın Meclis kürsüsünde yaptığı ve yine seçim otobüsünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir bozkurt işareti var.

Bahçeli: Benden iyi yaptıklarını söyleyebilirim. Bu kadar ellerine bozkurtun yakıştığını görmekten mutluyum. Şimdi bu bozkurtu da iyi yapmak lazım. Bunu şöyle yaparsanız hevi metalci olursunuz. Şöyle yaparsanız bozkurt olursunuz. Bak burda çok güzel olmuş. Eğer bunu şöyle gölgeli hale getirirlerse hakikaten kurt kafası çıkar. Ellerine çok yakışmış.