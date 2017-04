Bahçeli'den Agit'e Sert Tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AGİT'in referandum raporuna sert tepki gösterdi ve "Batı, 16 Nisan öncesinde boş durmadı. Anlaşılan, 16 Nisan'dan sonra da hız kesmeyecek, milli iradeyle hesaplaşmak için her imkanı kullanacaktır" dedi



MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında referanduma ilişkin açıklamalarda bulundu. 16 Nisan'ın, aynı zamanda demokrasinin olgunluk imtihanı olduğunu belirten Bahçeli, "16 Nisan ayın şekilde Batı'ya da en akılcı ve etkili mesaj olmuştur. Türkiye'de yeni bir dönem başlamıştır. Avrupa ülkeleri ister kabul etsin ister reddetsin, ülkemizde hükümet etme sistemi 16 Nisan itibariyle değişmiştir. Bu yeni dönemi savsaklamak, yargılamak, anlamak ve değerinden saptırmak beyhude bir gayrettir" diye konuştu.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) raporunu da değerlendiren Bahçeli, "AGİT'in Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Biriminin dün yapmış olduğu açıklamalar, bir yönüyle 16 Nisan'da alınan sonuca yönelik kuşkulu ve yanlı tavrın geldiği noktayı özetlemektedir. Batı, 16 Nisan öncesinde boş durmadı. Anlaşılan, 16 Nisan'dan sonra da hız kesmeyecek, milli iradeyle hesaplaşmak için her imkanı kullanacaktır. Ancak, Türk milleti oynanan oyunun farkındadır. Yazılan pis senaryoların fazlasıyla bilincindedir. ve de yanlış hesap yapan varsa, şüphesiz Türk milletinin azamet ve iradesi tekrar varlığını çok kudretli şekilde gösterecektir" ifadelerini kullandı.



Yüksek Seçim Kurulunun hedef alındığını kaydeden Bahçeli, "Sandık kurullarının, oy pusulalarının arkasını ve oy zarflarını sandık mührüyle mühürlemeden oy verme işlemine başladıkları iddiaları üzerine YSK gereken ve doyurucu açıklamalarını zaten yapmıştır. Bu kapsamda verilen oyların seçmenlerin iradesinin tecellisinden sonra ve seçmenden kaynaklanan bir kusur olmaması nedeniyle geçerli sayılmasına karar verildiği açık ve anlaşılır bir üslupla milletimizle paylaşılmıştır. CHP'nin zorlaması, 16 Nisan'ı sabote etmeye çabalaması müflis ve yenik bir anlayışın tezahürüdür. Sandıkta sonuç alamayanlar, şanslarını masa başında denemektedir. Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır. Özellikle bir televizyon kanalında gevezelik yapan portakalından sütçüsüne kadar bazı isimler 16 Nisan'dan sonra şok olmuşlar, insanlarımızın hassasiyetlerini kaşımak için çok tehlikeli imalarda bulunmuşlardır. Elbette Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz, demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affetmez" açıklamasını yaptı.



(İlker Turak - Abdullah Sarıca / İHA)