MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Gelişme yolunda alınan mesafeye rağmen Türk dünyası ve müslüman toplumlar, ellerindeki büyük kaynakların ve sahip oldukları beşeri potansiyelin çok altındadır. Dağınık, uyumsuz, hareketsiz, kontrolsuz ve içe kapanık bir görüntü veren İslam toplumları küresel güçlerin oyuncağı haline gelmişlerdir" dedi.
Bahçeli: "Dağınık, Uyumsuz, Hareketsiz, Kontrolsuz ve Içe Kapanık Islam Toplumları Küresel Güçlerin...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, "Gelişme yolunda alınan mesafeye rağmen Türk dünyası ve müslüman toplumlar, ellerindeki büyük kaynakların ve sahip oldukları beşeri potansiyelin çok altındadır.
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