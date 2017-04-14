Bahçeli: Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın 'Eyalet Sistemi' Açıklaması Fazlasıyla Yeterli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eyalet sistemi tartışmalarına son noktayı koydu. Canlı yayına katılan Bahçeli, sunucunun Cumhurbaşkanı ve Başbakanın eyelat sisteminin gündemde olmadığı yönündeki açıklamaları için "yeterli buldunuz mu" sorusu üzerine, ""Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya hayır kampanyasının elemanları sürdürür." diyerek ekledi: Bir partinin genel başkanı ve Başbakan'ı, seçilmiş Cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa, bu danışman da Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ise aklınıza 2 soru geliyor. Bir, bundan bilgisi var mı, ben söyleyemiyorum sen söyle mi diyor, yoksa bu danışman sabote mi ediyor. Bende olsa atarım dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş. Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur.

"AÇIKLAMALAR FAZLASIYLA YETERLİ"

İşte Bahçeli'nin eyalet sistemi açıklaması:

"Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları) Fazlasıyla yeterli. Bu açıklamalardan sonra tartışmayı ancak Cumhuriyet Halk Partisi veya hayır kampanyasının elemanları sürdürürü. Zannediyorum onlar yapıyor. Çünkü sabaha kadar sosyal medya hareketlenmiş. Bir anı düşünelim. Sayın Cumhurbaşkanı tesis açılışı gerekçesiyle Türkiye'yi çok önemli bir programa aldı ve gezdi. Sayın Başbakan olağanüstü bir performans içerisinde gece gündüz televizyonlara çıkıyor. Bütün bunları yaparken de 18 maddenin ruhunu anlatmaya çalışıyor. Biz bunları takip ediyoruz. Biz de zaman zaman cevaplandırmaya çalışıyoruz.

"YOKSA BU DANIŞMAN SABOTE Mİ EDİYOR?"

Bir partinin genel başkanı ve Başbakan'ı, seçilmiş Cumhurbaşkanı, ağzına eyalet sistemi almıyorsa, bunu danışman söylüyorsa, bu danışman da Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ise aklınıza 2 soru geliyor. Bir, bundan bilgisi var mı, ben söyleyemiyorum sen söyle mi diyor, yoksa bu danışman sabote mi ediyor. Bende olsa atarım dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kovar, kovmaz kendi bileceği iş.

"ÜLKÜCÜYÜ BUNLAR SAF, APTAL MI ZANNEDİYOR?"

Referanduma 2 gün kala üniter yapı konusunda hassasiyeti olanlar, bunları da bazı gazetelerde bazı parti yöneticileri MHP'yi suçlayacak şekilde insanların kafasını karıştırmaya yönelik faaliyetleri yürütüyorlarsa açıkça söylüyorum. 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibi olmuştur. Bu tür oyunlar bozulacaktır ve 'Evet' en çok şekilde temsil edilerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'de uygulanacaktır. Ülkücüyü bunlar saf, aptal mı zannediyor? Kesin olarak söylüyorum, 'Evet' çifte su verilmiş çelik gibidir, pazar günü kendini gösterecektir"